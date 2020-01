Gobernadores de PAN que no se adhieran a Insabi, seguirán con recurso: Juan Ferrer

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, aseguró que los gobernadores del PAN que decidan no adherirse al Instituto tendrán sus recursos federales y continuarán manejando sus sistemas de salud.

"Ellos siguen manejando su sistema de salud estatal como lo hacen hasta hoy y recibirán los recursos que otorga el gobierno federal a través del hoy Insabi, del Ramo 33, del Ramo 28 y Ramo 12, así como del programa especial que se llama U013 que va dirigido a todos los centros de salud, primer nivel de atención, que es un programa para medicamentos y médicos gratuitos", dijo.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ferrer Aguilar señaló que el gobierno federal ha tenido toda la disposición de dialogar con todos los mandatarios locales.

"Hemos hablado con las 32 entidades y sus secretarios de salud, y hay 21 gobernadores que han aceptado adherirse. Aunque tenemos hasta el lunes para la firma de la adhesión o la no adhesión".

Recordó que el acuerdo de coordinación para sumarse al Insabi, por ser voluntario, contempla dos figuras: puede ser por la adhesión o de no adhesión, en este último caso los servicios de salud los siga prestando la entidad federativa.