Gobernadores de Tamaulipas e Hidalgo donan plasma tras recuperarse de Covid

La mañana de este lunes el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió al Banco Estatal de Sangre a donar plasma, por ser una persona recuperada de Covid-19.

El mandatario tamaulipeco dijo que lo hizo "para brindar tratamiento a pacientes graves de coronavirus".

A través de sus cuentas de redes sociales, García Cabeza de Vaca compartió el video en el cual se observa el momento en que realiza la donación.

La Secretaría de Salud mantiene una campaña permanente de invitación a los ciudadanos a contribuir a salvar vidas de pacientes graves por Covid-19.

"Si has sido positivo a la enfermedad y cuentas con una prueba PCR a Covid positiva y una prueba negativa o resultados de prueba de anticuerpos, puedes donar plasma convaleciente", indica la invitación.

Solo recomiendan tomar en cuenta que deben tener 14 días sin síntomas antes de donar, "y cumplir con los requisitos regulares de donación de sangre".

El gobernador hidalguense Omar Fayad Meneses también donó plasma para limitar la reproducción del virus de Covid-19, en los enfermos que se encuentran en una fase aguda de infección.

Dijo que su administración no escatimará recursos, económicos ni materiales para combatir esta pandemia y proteger la salud de las familias hidalguenses.

Razón por la cual anunció el uso del plasma sanguíneo, rico en anticuerpos, como una estrategia que permitirá salvar más vidas.

Explicó que luego de intensas jornadas de investigación, se desarrolló un protocolo médico que permite utilizar el plasma proveniente de pacientes recuperados, para limitar la reproducción del virus en los enfermos que se encuentren en la fase aguda de la infección.

El logro alcanzado por científicos hidalguenses permitirá atenuar los efectos de esta enfermedad en los pacientes más graves, en tanto no se cuente con un tratamiento definitivo o una vacuna contra el Covid-19.

Si bien este procedimiento se está utilizando en otros lugares, en Hidalgo, con el apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se medirá la cantidad de anticuerpos IgG, en los pacientes recuperados, de manera que sólo se utilizará el plasma que contenga una gran cantidad de anticuerpos.

"Quiero aprovechar para anunciarles que, personalmente, participo en este protocolo, ya que soy un paciente que se ha recuperado del coronavirus, mi plasma cuenta con suficientes anticuerpos por lo que soy el primer donador en el estado de Hidalgo, y mediante este procedimiento podremos ayudar a salvar la vida de los enfermos afectados por el SARS-CoV-2", aseveró.

El gobernador Fayad invitó a las personas que se hayan recuperado de esta enfermedad a acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, para hacer una donación altruista de plasma y así ayudar a salvar más vidas.

Además, recordó que hasta ahora se han implementado más de 55 medidas económicas y sanitarias para mitigar y contener la pandemia en la entidad, a través del Operativo Escudo.

"La aplicación de estas medidas, nos brindan esperanza de que es posible combatir con éxito al coronavirus. Estén seguros que estamos haciendo todo lo posible para proteger la vida y salud de la población de manera seria y responsable", expresó.

El mandatario aseguró que no se puede bajar la guardia en el combate contra dicha emergencia sanitaria, por lo que exhortó a la población a continuar con las medidas básicas como uso de cubrebocas, lavado de manos y el distanciamiento social para que, de esa forma, se pueda retomar la normalidad paulatinamente.