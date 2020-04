Gobernadores del PAN proponen 5 puntos contra Covid-19

Los gobernadores del Acción Nacional (GOAN) hicieron una propuesta de cinco puntos al gobierno federal para enfrentar de manera conjunta la pandemia de Covid-19 que vive actualmente el país.

En un video, los mandatarios panistas propusieron realizar "un inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades".

El segundo punto es realzar pruebas moleculares suficientes para detectar casos positivos de Covid-19, bajo el argumento de "lo que no se puede medir, no se puede combatir".

El tercer punto es contar con mascarillas, que cumplan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y su rápida distribución.

También solicitan ventiladores suficientes para reforzar la atención a enfermos.

Como quinto punto se establece la entrega de presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atención de la pandemia, y se hace énfasis de que a la fecha no se ha recibido recursos extraordinarios.

Señalan que de no cumplirse con estos puntos los sistemas estatales de salud colapsarán y "por el bien de México esperamos atención y solución", concluye el mensaje.

En el video, en el que intervienen los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur.