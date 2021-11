Gobernadores del PAN van contra Marko Cortés

La crisis en el PAN por anticipar derrotas electorales en cinco de las seis elecciones a gobernador del próximo año, e incluso perfilar un fracaso en la presidencial de 2024, se ahondó y generó un choque entre el líder nacional de este partido, Marko Cortés y los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Los gobernadores panistas reclamaron y criticaron al líder nacional su "discurso derrotista" y su "mentalidad mediocre" por augurar derrotas antes de las campañas y las elecciones. En respuesta, Marko Cortés llamó mentiroso a Martín Orozco y lo acusó de hacerle el juego al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues "la gran batalla y el adversario están afuera y no dentro del partido".

Marko Cortés agregó que ganaron Aguascalientes en 2019 y en 2021, no por el mandatario estatal, sino a pesar de él, y lo volverán a ganar en 2022.

"¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", escribió el líder panista en Twitter.

La mañana de este miércoles, Martín Orozco confirmó que el líder nacional del PAN, le dijo cara a cara que se la va a pasar en su entidad en los próximos comicios de 2022, porque será la única entidad que va a ganar, pero también le adelantó que va a perder la elección presidencial de 2024.

Martín Orozco consideró las palabras de Marko Cortés como una "desfachatez" y un "descaro", al buscar la reelección como presidente del PAN, con una visión de derrota. Además aseguró que el líder panista le dijo que buscarían impulsar a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; al de Yucatán, Mauricio Vila, o la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos en 2024, "para ver qué logramos rescatar".

"Le dije, ¿entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido? Y me dice: 'Es que se va a perder el 22 y el 24'. O sea, adelantó que el 24 también lo iba a perder. Y yo dije, pues que descaró, que desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección.

"O sea dónde cabe reelegirse a un candidato, digo a un presidente con esta visión de derrota, porque le agrego algo que, seguramente también causará ruido, pero pues es el momento, ¿no? Dice: 'No, es que es la realidad y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 24'", dijo el mandatario.

Aceptó que él nunca ha estado convencido del liderazgo de Marko Cortés y aseguró que Acción Nacional no merece esa "mentalidad mediocre".

"Y ya que tronó, pues que truene con lo que a mí me dijo en persona y lo sostengo, pero creo que el partido no merece esto, ni creo que están cantadas las cartas para el 2022 y ni para el 2024, pero sí es muy lamentable y demasiado mediocre la mentalidad", explicó.

En este contexto, el gobernador Carlos Joaquín González consideró lamentable que el líder panista augure derrotas al partido, pues es un comentario muy lejano a lo que él considera, y luego marcó distancia del PAN, instituto político al que dijo no pertenecer.