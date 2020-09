Gobernadores no están obligados a pertenecer a la Conago: Bonilla

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador frente al anuncio que hicieron 10 gobernadores sobre su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que dijo no están obligados a pertenecer.

"Todos ellos son de oposición, pero muchos de ellos han sido muy aguerridos con respecto a las políticas federales y sienten que de alguna manera el gobierno federal no está de acuerdo con ello, pero es una situación de política", dijo. Además externó su respeto al posicionamiento de López Obrador al respecto, al indicar que se trata de un país que vive bajo democracia y, si lo desean, no es necesario pertenecer.

Luego confirmó su asistencia en la próxima reunión. "Cada quién es libre de sus decisiones... siento que es una manera de querer presionar al gobierno federal, nosotros no hacemos en lo particular no somos ni fu, ni fa, el que quiere viene y el que no quiere no viene, pero el gobierno federal sigue adelante´", indicó.

Explicó que la Conago no es un organismo oficial por lo que no es obligatorio ser parte, sin embargo tiene como objetivo facilitar el trabajo entre los gobierno estatales con el federal para el beneficio de los habitantes.