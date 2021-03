Gobernadores panistas aceptan pacto electoral de López Obrador

Los nueve gobernadores de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), refrendaron su decisión de aceptar la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador de firmar un Acuerdo Nacional por la Democracia, que sirva para que no haya intromisión electoral.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, los mandatarios panistas dijeron que respetar la ley es una obligación de todo gobernante democrático.

Y dijeron que esperan la convocatoria para que el Instituto Nacional Electoral (INE) invite a los tres niveles de gobierno y se garantice que los ciudadanos elijan a sus gobernantes en libertad.

"Refrendamos: aceptamos la propuesta de @lopezobrador_ sobre la no intromisión electoral. Respetar la ley es una obligación de todo gobernante democrático. Esperamos convocatoria del @INEMexico a los tres niveles de gobierno para garantizar que l@s ciudadan@s elijan en libertad", postearon los gobernadores.

Cabe recordar que la semana pasada, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista aceptaron la invitación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para firmar un Acuerdo Nacional por la Democracia y no intervenir en las elecciones, pero lo condicionaron a que sea firmado bajo la tutela del INE, y le exigieron que retire del programa de vacunación a los "mal llamados" Siervos de la Nación.

Desde Monterrey, Nuevo León, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), leyó la carta de respuesta que será enviada al titular del Ejecutivo, y en ésta los mandatarios dijeron que la presencia de los "Siervos de la Nación" en el programa de vacunación es innecesaria y cuestionable. Además pidieron el control de la logística en la vacunación, pues los siervos de la nación siempre complican todo y dijeron que no es necesario anotarlos, "porque nadie en su sano juicio va a ir a vacunarse dos veces".