Gobernadores se unen a paro nacional "Un Día Sin Mujeres"

Un día después del Día Internacional de la Mujer, y en forma de protesta a los recientes casos de violencia y feminicidios en el país, gobernadores se pronunciaron a favor del paro nacional #UnDíaSinMujeres convocado para el próximo 9 de marzo.



Tlaxcala

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, informó a través de sus redes sociales que la administración estatal brindará todas las facilidades a las mujeres que laboran en su gobierno para que se unan a la iniciativa "Un Día sin Mujeres", convocada para el próximo 9 de marzo.

Mena Rodríguez, que está de gira de trabajo por Francia, detalló que esta decisión refrenda la solidaridad con las mujeres de este estado y el respeto a sus derechos.



Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció en su cuenta oficial de Facebook que su gobierno apoyará la iniciativa para el próximo paro nacional del 9 de marzo, "El 9 nadie se mueve. Un día sin nosotras".

"Ese día, la ausencia de las mujeres que laboren en cualquiera de las áreas de mi gobierno, administrativas, contables, operativas, en escuelas y cualquier organismo será justificada y apoyada", expresó el funcionario.



Sonora

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también se sumó a este paro, que se llevará a cabo un día después del Día de la Mujer.

A través de su cuenta de Twitter, Pavlovich manifestó su adhesión al movimiento y utilizó el hashtag #NoMásViolenciaHaciaLasMujeres. "La lucha por la igualdad de las mujeres no ha sido corta, ni ha sido fácil, ni ha terminado. Los últimos tiempos nos demuestran que todavía falta mucho, mucho, por recorrer", destacó.



Tamaulipas

El movimiento #UnDíaSinMujeres también es respaldado por el gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,

"Por supuesto que el gobierno del Estado se estará sumando a esta convocatoria, pero sobre todo para dar la libertad a las mujeres que se manifiesten a través de un movimiento pacífico que se está convocando.

"El gobierno del estado les va a permitir a todas las mujeres, que por cierto, son las que han mantenido de pie a Tamaulipas, que tomen la decisión de ir o no ir a trabajar ese día", agregó el gobernador, quien agregó que esto no representaría ningún descuento en sus percepciones.



Oaxaca

El gobierno de Oaxaca anunció que se suma al paro nacional de mujeres ¡Un día sin nosotras!, convocado por colectivos feministas para el próximo 9 de marzo, en el marco de las acciones para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.

El gobernador Alejandro Murat aseguró que "como padre, esposo, hijo, hermano y amigo", las mujeres que decidieran sumarse al llamado de "Un día sin nosotras" tendrían todo el apoyo y respaldo.

"Yo me sumo siempre a todas las iniciativas que planteen las mujeres. Hoy hacen un llamado importante y tenemos que sumarnos todos", aseguró el mandatario durante su gira en la región Mixteca.



Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se mostró a favor del paro nacional "Un Día sin Mujeres".

En sus redes sociales expresó el mandatario que se entiende el sentido de la manifestación: "escuchamos su voz y porque #GTO trabaja porque sean #TodosLosDíasConEllas, he instruido a mi #gabinete apoyarlas si deciden no presentarse a laborar", compartió el gobernador.

Por ello, el gobernador aseguró que Guanajuato respalda la libertad de las mujeres de manifestarse.



Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mostró su apoyo para que cualquier colaboradora de la administración estatal pueda faltar a sus labores "sin ningún problema", el próximo 9 de marzo.

Por su parte, el secretario general del gobierno estatal, Manuel González Flores, detalló que por instrucciones del gobernador Rodríguez Calderón, las empleadas y funcionarias de la administración estatal y de organismos paraestatales pueden sumarse sin conflicto al movimiento nacional denominado "Un día sin nosotras".