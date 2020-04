Gobernadores siguen cuestionando actuación de López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Aunque desde el gobierno federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha informado a diario sobre la contingencia por coronavirus, gobernadores de distintos partidos políticos han cuestionado duramente la falta de insumos, un supuesto subregistro de casos de Covid-19 y la estrategia en general para enfrentar la pandemia.

En hechos diferentes, los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Puebla, Miguel Barbosa; de Baja California, Jaime Bonilla —éstos dos últimos de Morena—, además de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, han salido a expresar su desencanto con lo planteado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Quien fue el primero en mostrar este desacuerdo fue el emecista Enrique Alfaro, que ante su pretención de emplear pruebas rápidas para la detección de coronavirus en la población jalisciense, cargó contra el subsecretario López-Gatell, a quien acusó de obstruir la entrada de éstas al país, bajo el argumento de que no existe ninguna prueba rápida avalada por alguna autoridad sanitaria. El mandatario afirmó que el vocero de la secretaria de Salud mentía sobre las pruebas, por lo que demandó que les permitiera la entrada para poder aplicarlas a la ciudadanía. La respuesta, por su parte, del subsecreatrio, no fue otra que mandarle saludos al gobernador, mientras consideró que la actitud de éste era derivada de sus intenciones de hacer lo mejor por su estado. Otro en desmarcarse públicamente de las instrucciones de la Secretaría de Salud federal, fue Silvano Aureoles, quien, al igual que Alfaro, acusó a Hugo López-Gatell de engañar a la población respecto a los tiempos que se estimaron sobre la pandemia en la conferencia matutina del jueves. El perredista aseguró que las medidas emitidas por el subsecretario no las iba a acatar el gobierno de Michoacán, ya que su gobierno pretende cuidar la salud de su población.

"Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo", explicó. Además, dijo que los insumos sanitarios que recibió el estado van a ser regresados a la federación, ya que éstos no "sirven ni un día", en referencia a los dos mil cubrebocas y 96 botellas de alcohol que fueron enviados a Michoacán para combatir la epidemia.

Un día previo, el mandatario afirmó que en Morelia no existía un Centro de Ingeniería del IMSS para reparar ventiladores mecánicos, como se había señalado previamente; tras esto, el subsecretario aclaró que la entidad encargada de esta tarea es el Instituto Tecnológico de la Morelia, y reiteró un llamado a la calma. En tanto, gobernadores de Puebla y Baja California, Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, respectivamente, también alzaron la voz, pese a pertenecer a Morena. El primero dio a conocer que su estado sólo había recibido "dos cajitas" con insumos médicos hasta este 13 de abril; y dijo que éstas contenían dos mil cubrebocas.

Jaime Bonilla, por su parte, se dijo extrañado por las cifras de personas con coronavirus a nivel federal, ya que, según lo observado en su entidad éstas tenían un retraso de hasta siete días a lo reportado por el estado, sin embargo López-Gatell contradijo al mandatario morenista y destacó que las cifras que se informan en la conferencia nocturna están basadas en lo que reporta cada entidad federativa.

Por último, y en bloque, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) tomó la decisión de regresar al gobierno federal, por su "penosa calidad", los insumos médicos que están enviando para el Covid-19. A través de sus redes sociales, el grupo de gobernadores panistas difundieron tres fotografías de diferentes artículos, con la descripción: "Lamentable, preocupante e inaceptable". Ante esto, una vez más, el subsecretario afirmó que los insumos denostados por el grupo de mandatarios no era de uso clínico para médicos y enfermeras con un alto nivel de exposición, sino para aquellos con un bajo nivel de riesgo. Descartó una confrontación con el grupo panista.