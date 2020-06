Gobernadores y legisladores expresan preocupación por renuncias

Gobernadores y legisladores de oposición y de Morena manifestaron sus preocupaciones por las renuncias de tres mujeres en un solo día al gabinete del presidente, Andrés Manuel López Obrador, e hicieron un llamado a defender el Conapred y la CEAV.

En un posicionamiento, los nueve gobernadores de Acción Nacional aseguraron que las renuncias de Mónica Maccise a la Conapred; de Mara Gómez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de Asa Cristina Laurell a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, se dieron por políticas erráticas, decisiones precipitadas y falta de consenso.

Los mandatarios panistas expresaron que el país sufre una grave afectación institucional, por lo que los políticos deben ofrecer salud de excelencia.

"El país sufre una grave amenaza institucional. 3 mujeres, extraño, renuncian por políticas erráticas, decisiones precipitadas y poco entendimiento. Debemos ofrecer salud de excelencia. Empatía y apoyo con las víctimas. Igualdad en la convivencia y en la vida. #SíHayDeOtra", postearon los mandatarios.

Por su parte, la diputada de Morena Lorena Villavicencio dijo que son muy lamentables y desafortunadas las renuncias de estas tres prestigiadas mujeres en tres distintos sectores de la administración pública.

"Estas lamentables renuncias se presentan en un mal momento para México, en donde hay una crisis derivada de la contingencia sanitaría, la cual ha acrecentado la violencia de género, así como la discriminación hacia el personal médico y las personas diagnosticadas con covid-19. Por ello, no podemos, ni debemos darle la espalda a quienes defienden a las minorías y grupos vulnerables que son los mayormente discriminados, ni tampoco a las víctimas de la violencia", consideró Lorena Villavicencio.

Además dijo que si desaparece el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Especial de Atención a Víctimas, quién resarcirá el daño infligido a las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia, a las minorías discriminadas, por raza, condición social y económica, orientación sexual, capacidades distintas o discapacidades, por edad, religión o pensar distinto y hoy en día a las personas con Covid-19 y al personal de salud que es atacado por ignorancia y temor infundado.

Demeritar y socavar a estas instituciones en estos momentos de emergencia sanitaria, económica y social, es dejar en estado de indefensión a la sociedad mexicana, opinó la legisladora de Morena.

"He apoyado sin reserva la política de austeridad republicana, pero no puedo aceptar que se afecten instituciones que contribuyen a erradicar el gran flagelo de este país, la desigualdad y la violencia", explicó la legisladora de Morena.

Por su parte, la diputada de MC, Martha Tagle, aseguró que es muy lamentable que tres mujeres capaces salgan del gobierno, de áreas esenciales de salud, discriminación y víctimas y dijo que los motivos por lo que lo hacen son los mismos, no tienen condiciones presupuestales, ni respaldo institucional para realizar su trabajo.

Martha Tagle dijo que ellas salen con dignidad y reconocimiento a su trabajo, pero están en vilo éstas instituciones. "El titular del ejecutivo gobierna solo con sus ideas y con sus amigos, todo lo que se oponga a ello, lo desestima, lo minimiza, lo destruye".

"Un abrazo solidario para #AsaCristinaLaurell @mmaccise y @DoctoraMaraGo Nos toca defender a las instituciones para que sirvan a los objetivos por los que fueron creadas @CEAVmex @CONAPRED @SSalud_mx", posteó la legisladora de MC.

En tanto, el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, dijo que la renuncia de 3 mujeres capacitadas y expertas deja en evidencia la falta de apoyo y de recursos; así como las deficiencias en salud, atención a víctimas y discriminación. "Todo gobierno debe atender al reclamo social de defender los derechos humanos".