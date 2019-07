"Gobierno colabora en caso Lozoya"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno colabora con la Fiscalía General de la República en el caso Odebrecht y otros en los que ha habido denuncias y que tienen relación con flujos de dinero, pero, dijo, no tienen pruebas ni denuncias que involucre a expresidentes.

"La fiscalía va a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. No tenemos ninguna denuncia, prueba, nada, acerca de los expresidentes", aseguró López Obrador.

El Ejecutivo fue cuestionado sobre que la FGR señala a Emilio Lozoya de ser el colaborador material de los sobornos en México de la empresa brasileña Odebrecht.

En respuesta, mencionó que el caso Lozoya es por una denuncia interpuesta antes de su gobierno, pero que no se le daba curso por "trabas o lentitudes".

"No encubrimos, no protegemos a nadie. Estamos participando y ayudando a la fiscalía. Todo lo que nos solicita se le entrega, esa es la instrucción que tienen los servidores públicos, de manera especial el consejero jurídico y el encargado del manejo en Hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero.

"En el caso de Lozoya, era una investigación que venía de tiempo atrás, como en el del abogado Collado. En el caso del señor Ancira venían las denuncias detrás y por trabas, lentitud o por lo que fuese no se les daba curso", indicó.

Sostuvo que todas las denuncias que están en curso van a continuar y que no se detendrá ninguna investigación: "No [debemos] actuar como tapaderas. Lo único que hemos hecho es remitir todo a la FGR y no detener nada, tampoco dar indicaciones ni en un sentido ni en otro a la fiscalía", dijo.