Gobierno de AMLO sin relación con restricción a LatinUS: Ramírez Cuervas

Ante las acusaciones de Carlos Loret de Mola quien aseguró que debido a la presión ejercida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus "bots" para que Twitter haya restringido durante una hora la cuenta de su plataforma LatinUS en esa red social, Jesús Ramírez Cuervas, vocero de Presidencia de la República, rechazó estas acusaciones y aseguró que el gobierno federal no censura, ni censurará a nadie, sea ciudadano o periodista, y escribió "no a las falsa denuncias".

En su cuenta de Twitter, el vocero presidencial aseguró que si Twitter suspende una cuenta depende de la empresa y de las propias reglas de la plataforma, y reiteró que el gobierno mexicano está comprometido con el derecho a la información y a la libertad de expresión.

"El gobierno de México no censura a nadie, ni a ciudadanos ni a periodistas. Está comprometido con el derecho a la información y a la libertad de expresión. Si Twitter México suspende una cuenta depende de la empresa y de las reglas de la plataforma. No a las falsas denuncias".

Esta mañana el columnista de EL UNIVERSAL comentó que este hecho "es parte del permanente acoso del presidente López Obrador a la libertad de expresión. Lleva días quejándose contra las que antes eran sus benditas redes sociales, y ahora lanzó sus bots de Twitter contra LatinUS, para denunciar que se divulgaba contenido malicioso, hasta que logró que restringieran la cuenta.

"¿Qué se divulgaba? Que los doctores siguen manifestándose por falta de insumos, que el IMSS esconde brotes de Covid en sus hospitales, que las cifras de López-Gatell no cuadran y esconden la realidad", dijo a esta casa editorial.

La cuenta ya fue reactivada, pero Loret mostró un pantallazo del momento en que no se podía acceder. Al final dijo que la cuenta ya fue reactivada "pese a todos los intentos de censura y ataques del poder, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo".