Gobierno de CDMX cierra oficinas por "semáforo naranja al límite"; refuerza las medidas y llama a no salir de casa

La operación del Gobierno de la Ciudad de México se reducirá al mínimo la próxima semana, incluidos organismos autónomos, con lo que se cerrarán incluso oficinas de atención al público, anunció este viernes Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien informó además que la capital del país se mantiene en Semáforo Naranja en Alerta al límite y a un paso de retroceder a Semáforo Rojo.

El aumento en las hospitalizaciones de enfermos por COVID-19 obligó a las autoridades capitalinas a tomar nuevas medidas y acciones para evitar los contagios del virus, y evitar retroceder al Semáforo Rojo, lo que sería otro fuerte golpe contra la economía de la capital.

Además, expuso que en la capital hay tres mil 917 personas hospitalizadas, de las cuales, tres mil 019 están en camas general y 898 personas en camas con intubación. Sheinbaum precisó que del 26 de noviembre al 3 de diciembre, la ocupación hospitalaria pasó del 52 al 56.29 por ciento.

"En noviembre hemos tenido un incremento, que es el que estamos reportando todos los días. Tuvimos un incremento diario de 297. Aún no llegamos a las cifras registradas en mayo, pero sí hubo un aumento importante en comparación a septiembre y octubre".

Las pruebas diarias que se realizan hasta ahora son 18 mil 742, de las cuales, alrededor de cuatro mil siguen siendo PCR y el resto, según Sheinbaum, son pruebas de antígeno.

Sheinbaum Pardo anunció las nuevas medidas que se tomarán para evitar contagios de coronavirus en la capital. Las primeras fueron una reiteración de seguir las medidas sanitarias (lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, evitar aglomeraciones) y sobre todo, pidió a la ciudadanía quedarse en casa y salir sólo lo necesario.

La Alcaldesa de la ciudad informó que se reducirá al mínimo la operación de oficinas del Gobierno, ya que cuando comenzaron a abrirse, se observaron diversos aglutinamientos. Con ello, también anunció que se fortalecerá el trabajo a distancia, lo cual será vigente desde el próximo unes 7 de diciembre.

Con la operación mínima de instituciones del Gobierno capitalino, quedan interrumpidas las actividades en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la operación de oficinas no esenciales y atención al público, y se adelantará el periodo vacacional de las dependencias con actividades no indispensables, el cual se comprenderá desde el 7 de diciembre hasta el 15 de enero del 2021.

Actualmente, en la capital del país se pueden realizar 52 trámites gubernamentales vía Internet, por esto, pidió a la población consultar la página de trámites.cdmx.gob.mx para consultar cuáles están disponibles.

"Se va a tener una campaña de vigilancia constante para que las empresas cumplan, igual los empresarios, plazas y dueños de restaurantes. Que se tenga el 30 por ciento de aforo y que se respeten las medidas sanitarias", agregó.

También, dijo, se fortalecerán la campaña de comunicación para alertar a la población y las medidas sanitarias para los negocios.

Desde este fin de semana, precisó Sheinbaum Pardo, se instalarán filtros dosificadores en el Centro Histórico, la Central de Abasto, y en las tiendas y centros comerciales que lo requieran.

El Gobierno de la capital del país, indicó, también reforzará el trabajo territorial y las medidas para comercios en las colonias catalogadas en emergencia sanitaria.

Otras acciones, no menos importantes, son el aumento del número de pruebas para aislar casos y, en particular, la recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria.

"Es tiempo de regresar, de quedarnos en casa, seguir las medidas sanitarias. Si tienes síntomas, hazte la prueba. Si es posible, que las compras las realice una persona por hogar. No hagamos fiestas, reuniones y posadas con amigos y familia, y recordar que es tiempo de proteger a los más vulnerables".

En la conferencia virtual, apuntó que se continúa implementando la campaña "Las tres ´C´ contra la COVID", en la que se exhorta a evitar espacios cerrados poco ventilados, lugares concurridos y el contacto sin sana distancia".

La mandataria capitalina agradeció el mensaje que el Jefe del Ejecutivo federal dio durante su conferencia de prensa matutina para exhortar y enfatizar la importancia de seguir las medidas sanitarias.

"Nos unimos al mensaje del Presidente de la Republica, es un llamado del presidente y de la Jefa de Gobierno de. Uno, sin no tenemos nada verdaderamente importante, no salir a la calle. Dos si hay necesidad de salir, guardar la sana distancia", subrayó.

AMLO PIDE SALIR SÓLO LO NECESARIO

También, López Obrador hizo esta mañana su llamado más enérgico ("pero respetuoso") a todos los ciudadanos del país desde que inició la pandemia. Les pidió salir de casa sólo si es muy necesario y les alertó: el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, "sigue causando estragos".

"Vamos a dar a conocer un documento, un escrito, a todos los ciudadanos, al pueblo de México, y en especial a los habitantes de la Ciudad de México. Vamos a poner el texto. Es una convocatoria, un llamamiento respetuoso", adelantó al inicio de su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario se dirigió a la gente "con todo respeto para invitarlos para que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos".

Asimismo, aseguró que su Gobierno no no va a limitar las libertades, ya que no es partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. "Puede parecer utópico o romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo, ´prohibido prohibir´. Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o la fuerza", agregó.

"En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relajen la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente...", comentó el Presidente. 1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. 2. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia. 3. Comuniquémonos por teléfono o con videollamadas con nuestros familiares, amigos. Que no se reciban muchas visitas aunque sean nuestros seres queridos. 4. Estemos sólo con lo que habitamos la misma casa. 5. No hagamos fiestas ni reuniones familiares con amigos. 6. Si presentas síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, habla de inmediato para recibir atención médica al 5658-11-11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país. 7. Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Se están instalando kioskos con este propósito en la Ciudad de México y algunos estados del país.

8. Acude pronto a la clínica, centro de saludo al hospital más cercano para atenderte. No te esperes sobre todos si padeces de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras. 9. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto. No lo compres. 10. Nosotros vamos a ampliar, sobre todo, aquí en la Ciudad de México, en estos 10 días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores para que a nadie le falte atención médica especializada y de calidad, pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que lamentar.

AMPLIARÁ CAPACIDAD HOSPITALARIA

López Obrador anunció también que la próxima semana habrá 500 camas nuevas de terapia intensiva para atender la COVID-19 en la Ciudad de México, ante el repunte de contagios y hospitalizaciones en la capital del país.

Aseguró que la ampliación en la capacidad hospitalaria incluye la habilitación de ventiladores y el aumento de especialistas.

"Ya estamos en eso, vamos a ampliar, en el caso de la Ciudad de México, para la semana próxima yo creo que vamos a tener 500 camas mas para terapia intensiva, con ventiladores y especialistas", dijo en Palacio Nacional.

Recordó que en la capital mexicana, actualmente, hay una ocupación hospitalaria del 69 por ciento en camas de atención general, mientras que algunos otros estados han estado hasta en 90 por ciento de saturación.

Dijo que se está buscando convocar a nuevos médicos. "Vamos a seguir contratando médicos, formándolos, capacitándolos, tiene que haber relevo porque ya es mucho cansancio", apuntó.

También instó a la población a, si tiene síntomas, hacerse la prueba de detección del SARS-CoV-2, y pidió a la ciudadanía acercarse "pronto" al hospital si se siente enferma.

COVID-19 EN MÉXICO

La Secretaría de Salud (SSa) ha registrado la muerte de 108 mil 173 personas por la COVID-19, además, México suma ya un millón 144 mil 643 contagios acumulados.

Hasta el 3 de diciembre, el país reportó 11 mil 030 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas y 608 nuevas muertes por la COVID-19.

Con las cifras anunciadas, México se mantiene como el cuarto país con más fallecidos en cifras absolutas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, y ascendería al décimo lugar en contagios.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó en conferencia de prensa que dos millones 948 mil 516 personas han sido estudiadas, 45 por ciento dieron resultados positivos.

Destacó que el porcentaje de positividad actual está "todavía por debajo" del 53 por ciento alcanzado "en la mayor carga de enfermedad del país".

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 843 mil 231 personas se han recuperado de la enfermedad.

En tanto, las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen un millón 323 mil 245 de casos estimados y señalaron que el cinco por ciento de ellos, que corresponden a 71 mil 519, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

La COVID-19 podría convertirse en la segunda causa de muerte en el país al superar a la diabetes, que el año pasado provocó la muerte de 104 mil 354 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que todavía tiene pendiente actualizar las cifras de 2020.