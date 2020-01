Gobierno de Guanajuato repatriará a 50 estudiantes de China por temor al coronavirus

El gobernador del central estado mexicano de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó este miércoles del regreso el próximo fin de semana de 50 jóvenes de su región que estudian en China y solicitaron apoyo por temor al coronavirus.



"No vamos a arriesgar a ningún guanajuatense", dijo a Efe el gobernador Diego Sinhue, y agregó que giró instrucciones al titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, para apoyar a cualquier persona del estado que se encuentre en China y que quiera regresar a México tras el brote del coronavirus, que ha dejado al menos 132 muertos.



El gobernador comentó que Educafin, la instancia que coordina el programa de becas estatales para estudiar en el extranjero, contactó ya a los 62 estudiantes que están en China, de los cuales 50 pidieron ayuda para regresar a Guanajuato.



El resto prefirió seguir con sus estudios en el país asiático de posgrado o de licenciatura.



Las autoridades prevén que el primer grupo de estudiantes llegará al Aeropuerto Internacional de Guanajuato este fin de semana.



Todos viajan en vuelo comercial pagados con recursos públicos y los traslados se están coordinado en función de las ciudades en las que se encuentran estudiando y de la condición migratoria de cada uno.



"Algunos tienen o no la visa americana, entonces la logística la estamos haciendo de manera individual sabiendo que primero parten de siete ciudades diferentes, segundo tienen diferentes condiciones migratorias, me refiero a la visa, y consecuentemente el plan y logística del vuelo será muy diferente", dijo en conferencia de prensa el director de Educafin, Jorge Enrique Hernández Meza.



Ninguno de los jóvenes estudia en Wuhan, ciudad donde se detonó el coronavirus.



La ciudad más cercana a este sitio en la que viven los estudiantes está a 524 kilómetros, y la más lejana a 2.000 kilómetros, detalló Hernández.



A su vez, la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Fátima Melchor, explicó que los estudiantes tendrán que pasar por múltiples filtros para poder viajar a México.



El primero está en China, donde serán revisados para verificar que estén en condiciones óptimas para viajar, y posteriormente en los aeropuertos en los que harían escala, ya sea en Canadá o Estados Unidos, dependiendo de las visas.



Una vez que lleguen a Guanajuato, los estudiantes estarán en observación durante 14 días para descartar cualquier riesgo, concluyó.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que la pandemia afecta ya a alrededor de 6.000 personas y 132 de ellos han muerto, la mayoría en China.