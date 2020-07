Gobierno de la CDMX anuncia cierre de comercios en el Centro Histórico este fin de semana

Los comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México permanecerán cerrados este fin de semana para seguir estudiando cómo evitar la congregación de personas, informó esta mañana Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobierno de la capital, anunció que hoy se publicará un decreto donde se plantearán las sanciones a comercios que no cumplan con las medidas sanitarias.

Detalló que entre las sanciones se encuentra el suspender actividades por hasta 15 días a comercios que incumplan medidas sanitarias, además se podría cerrar el acceso a la cuadra donde se identifique que un 30% de los comercios no cumpla con las medidas.

"Ayer se desbordó la asistencia al Centro Histórico y muchos no cumplieron con las medidas sanitarias", dijo Claudia Sheinbaum en conferencia.

Sobre el comercio en tianguis y mercados, la mandataria dijo que este fin de semana se revisará cómo operan con las y los titulares de cada alcaldía.

La Secretaria de Gobierno detalló que durante los primeros tries días de reapertura económica en el Centro Histórico el Instituto de Verificación Administrativa de la capital (INVEA) detectó que la mitad de los comercios implementó el uso de caretas; el 95 por ciento de cubrebocas; el 55 por ciento la toma de temperatura; el 60 por ciento una tapete sanitizante o jerga humeda en la entrada; el 75 por ciento el gel sanitizante; el 40 por ciento las filas de acceso y dosificación de visitas; el 60 por ciento las señales de flujos internos; el 90 por ciento respetó el día de cierre y el 70 por ciento la ocupación con Sana Distancia.

Una cuarta parte de los establecimientos ubicados en la calle de Pino Suárez abrió el día que no le correspondía; en la calle Regina la fracción fue del 30 por ciento de los comercios. Para las calles deUruguay y Mesones, "un importante número" de tiendas no implementó el uso de caretas. En la calle de Bolívar, 42 por ciento de los locales no puso señales de distancia ni de flujos

Farmacias, bancos y comercios de artículos deportivos no implementaron líneas de acceso para dosificar el ingreso; otros no atendieron las fechas ni horarios de cierre, informó.