Gobierno de México confía en cumplir plazo de EEUU para frenar migración

"Pensamos que vamos a lograr atemperar el fenómeno migratorio. Lo tenemos que hacer. Tenemos un plazo, que es el 10 de septiembre. Vamos bien; es un problema complejo pero lo estamos atendiendo", declaró el mandatario Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa.



Los Gobiernos de México y Estados Unidos lograron el 7 de junio un acuerdo que prevé, entre otras medidas, el despliegue de la Guardia Nacional mexicana para contener el flujo de migrantes hacia el norte, a cambio del retiro de la amenaza arancelaria hecha por el presidente estadounidense, Donald Trump.



El acuerdo prevé el inicio de la evaluación de las medidas a los 45 días y su conclusión a los 90 días.



Tras este periodo, de no ser consideradas satisfactorias las acciones tomadas por México, se podrían implementar nuevas medidas e incluso Estados Unidos podría imponer aranceles.



López Obrador reconoció que sí se ha producido un aumento del flujo de migrantes, principalmente centroamericanos, que recorren el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos.



"Sí creció al doble, en términos generales. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Centroamérica. La mayor parte de la migración se produce en Centroamérica, y en particular en Honduras, también Guatemala y menos en El Salvador", sostuvo.



El presidente atribuyó el fenómeno a la "situación difícil" en Centroamérica, y añadió que por ello su Gobierno insista "en atender las causas (de la migración), en impulsar actividades productivas, en crear empleos; es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo".



Finalmente, dijo que cuando asumió la Presidencia el 1 de diciembre del año pasado encontró que el Instituto Nacional de Migración (Inami), como otras instituciones del Gobierno, estaba "podrido".



"Se tuvieron que despedir por corrupción alrededor de 500 agentes migratorios. Y aún no se termina la limpia", acotó.



Desde mediados de octubre, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- están cruzando México para llegar a Estados Unidos, provocando un choque diplomático entre naciones.