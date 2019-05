Gobierno de México defiende su plan migratorio pese aumento de deportaciones

En conferencia de prensa, insistió en su propósito de que "los que llegan al sur (del país) tengan visa de trabajo en México y se les den opciones".



Sus palabras son rebatidas con los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), que indica que durante abril se deportó a cerca de 14 mil 970 personas.



El número casi triplica los 5 mil 717 deportados con los que arrancó su sexenio en diciembre.



Durante los meses siguientes las cifras han ido aumentando progresivamente, con un mes de enero que registró 5 mil 585 y los meses de febrero y marzo con 7 mil 909 y 9 mil 120, respectivamente.



Aún así, los números del último año del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en esos mismos meses fueron superiores a los de Obrador con 6 mil 953 deportados en enero de 2018, 10,001 en febrero y 10 mil 694 en marzo.



El mes de abril de Peña Nieto, en cambio, sí fue inferior al del de López Obrador, con 9 mil 650 deportados en comparación con los casi 15 mil.



El escenario el año pasado era distinto, pues todavía no se había dado el éxodo masivo de centroamericanos en caravanas, que puede marcar el mandato de López Obrador.



Desde octubre de 2018, varias caravanas han ingresado al país procedentes de Centroamérica.



Para muchos de ellos el objetivo no es quedarse en México, sino alcanzar Estados Unidos, interés que genera inquietud y reuniones diplomáticas entre los dos países.



Pero la postura de México siempre fue la de tender la mano a los migrantes y ofrecer el país como un lugar donde estos pudieran desarrollarse.



López Obrador reiteró este jueves que lo más importante es "que no se violen los derechos humanos y que se cuide a los migrantes".



Expuso también los problemas en el norte del país, donde cruzar la frontera con Estados Unidos es una actividad de alto riesgo.



Muchas veces, bandas criminales capturan a los migrantes y los implican en actividades ilícitas, cuando no los violentan o los matan.



López Obrador condenó que sucedan este tipo de actividades en el país, pero no precisó soluciones inmediatas al respecto.



Sí habló de que se debe "impulsar mucho el desarrollo de los países de Centroamérica".



"Que la gente no tenga necesidad de emigrar, eso es lo primero", zanjó.



De los deportados durante este 2019 sobresalen los procedentes de Honduras y Guatemala.