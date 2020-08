Gobierno de México no apeló resolución de juez argentino para extradición, dice Ahumada

Carlos Ahumada informó que el gobierno de México no apeló la resolución de un juez argentino de no conceder su extradición.

En el noticiero "Por la mañana de Ciro Gómez Leyva", el empresario informó que alrededor de las 09:30 horas, horario de Argentina, se venció el plazo para poder apelar la resolución.

"Hoy se vencía el plazo para poder apelar la resolución emitida por el juez argentino que negó la extradición el lunes y el gobierno de México no apeló la resolución", informó Ahumada al programa.

El lunes un juez argentino negó la extradición del empresario a México.

Con esa determinación, comentó Ahumada, se cancelaba la posibilidad de ser extraditado a México.

La extradición fue solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Argentina según una orden de aprehensión emitida en su contra desde el 23 de marzo de 2017 por defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.