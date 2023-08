Gobierno de Neza ofrece ayuda a lesionados en explosión

A-AA+

Nezahualcóyotl, Méx., agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El ayuntamiento de Nezahualcóyotl informó que atiende las solicitudes de los damnificados ayer por la explosión por acumulación de gas en una vivienda de la colonia Plazas de Aragón, además de dar seguimiento a los lesionados.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo acudió a la zona del siniestro, donde resultaron los tres integrantes de una familia con quemaduras de primero y segundo grado luego de la explosión en su vivienda por acumulación de gas.

Indicó que direcciones como Servicios Públicos, Obras Públicas, apoyarán en los trabajos necesarios para agilizar los peritajes correspondientes, al tiempo que se instaló un módulo de salud donde personal de Desarrollo Social otorga diversas consultas médicas y el DIF municipal ha entregado medicinas y alimentos a los afectados y su directora está al pendiente de la evolución de los tres lesionados Rigo "N", Laura "N" y Francisco "N", los cuales fueron llevados a la Cruz Roja de la colonia Campestre Guadalupana y posteriormente trasladados a la de Polanco.

Sostuvo que, de ser necesario, el DIF otorgará apoyo psicológico a quienes lo necesiten, pues varias vecinas y vecinos de la zona se vieron afectados emocionalmente por el inesperado suceso.

Puntualizó que al parecer la explosión se suscitó por acumulación de gas, pero serán los peritos quienes lo confirmen, por lo que reiteró su llamado a la población a revisar sus tanques de gas e instalaciones, así como reforzar las medidas preventivas en los hogares para evitar siniestros relacionados a la acumulación de gas como los que se han presentado en los últimos meses en la demarcación.

Señaló también que colaboran con la Fiscalía del Estado de México para avanzar en el peritaje de las diversas viviendas que se vieron afectadas por el incidente.

El alcalde, en compañía de varios directores de la administración local, precisó que desde que se recibió el reporte de la emergencia de la tercera Plazuela Plaza San Jacinto y Plaza Central, en la citada colonia, se activaron los protocolos correspondientes y elementos de la policía municipal y de los cuerpos de emergencia de Nezahualcóyotl.

Señaló que personal de Protección Civil, Bomberos y Rescate, acudieron de inmediato al llamado para prestar el auxilio, además de que otras áreas como Desarrollo Social, DIF, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl y de la Brigada por Amor a Neza, quienes apoyaron a los afectados por la explosión.

Asimismo, Cerqueda Rebollo refirió que se mantienen en resguardo tres tanques de gas y remarcó que las pláticas informativas impartidas en las colonias de Nezahualcóyotl por el Cuerpo de Bomberos se seguirán fortaleciendo, además de que se continuará con la repartición de volantes informativos, así como por medio de los grupos de WhatsApp de las más de 11 mil redes vecinales de seguridad, que contienen recomendaciones de seguridad.

Recomendaciones para evitar explosiones por acumulación de gas

Invitó a la población que para evitar accidentes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

* Ubicar los tanques en un sitio ventilado.

* No usar tanques en mal estado.

* Los tanques deben llenarse en sitios autorizados.

* No rebasar la capacidad de los tanques.

* No realizar reparaciones a los tanques.

* No utilizar tanques de desecho para otros usos.

* Utilizar sólo instalaciones de tubo de cobre.

* Las reparaciones deben ser hechas por expertos.

* Informarse sobre el uso seguro del gas LP.

* Crear un "Plan familiar para emergencias".

Cerqueda Rebollo aseguró que no sólo las explosiones y los flamazos son un riesgo para la vida de las personas, también el inhalar gas LP puede ser mortal, y algunos de sus efectos son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tos, dificultad para respirar, mareos, somnolencia, desorientación y, en casos extremos, convulsiones, inconsciencia y finalmente, la muerte, de igual forma, de entrar en contacto con los ojos se puede provocar congelamiento, hinchazón y daño ocular; mientras que en la piel puede ocasionar quemaduras frías.

Reiteró su llamado a las y los vecinos para revisar sus instalaciones y sus tanques de gas para detectar a tiempo algún factor de riesgo y subrayó que es muy importante que, ante cualquier anomalía, como fugas u olor persistente a gas, es necesario llamar de inmediato a los servicios de emergencia al teléfono 55-57-43-43-43, evitar en todo momento manipular el tanque y solicitar el apoyo a la unidad de su cuadrante o al Cuerpo de Bomberos.