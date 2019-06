"Gobierno de Obrador no ha protegido los DH"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Placencia, enfatizó en que las medidas de austeridad y la lucha contra la corrupción no deben impedir el derecho de acceso a la salud de los ciudadanos y que se requiere una estrategia integral para salvaguardar la seguridad pública y no sólo la creación de un cuerpo como la Guardia Nacional. El ombudsman nacional presentó ante el Poder Ejecutivo su informe anual de labores 2017-2018, en el que expuso que durante los primeros meses de gestión del presidente López Obrador, no se han adoptado medidas pertinentes para proteger los derechos humanos en el país. "Ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan. En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación".