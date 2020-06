Gobierno de Puebla frena reinicio de industria automotriz y de construcción para el 15 de junio

El Gobierno de Puebla emitió un decreto para frenar nuevamente la reanudación de la industria automotriz y de la construcción para el próximo lunes 15.

El gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que tomó la decisión porque la entidad se encuentra en el momento más alto de la pandemia Covid-19.

En conferencia de prensa, dijo estar consciente de las posibles consecuencias políticas que habrá en contra de su gobierno, pero destacó tener la obligación de hablar con la verdad sobre las condiciones de la pandemia en Puebla.

"Un gobierno tiene que ser capaz de hablar con claridad para fijar las reglas (...) he firmado un decreto que determinó que no hay condiciones para el regreso de la actividad de la industria automotriz y construcción", anunció.

Se trata de más de 37 mil trabajadores de dicha industria, tanto de las plantas Volkswagen, Audi y empresas proveedoras que operan en territorio poblano.

"Sé que tan importante es la industria automotriz y de la construcción, pero un escenario de regreso puede llevarnos a un esquema de contagios en esas industrias que los puede llevar a ellos a parar", alertó.

Admitió que será muy complejo no reiniciar labores de sectores tan importantes para la economía poblana, pero recordó que hay ejemplos en España de condiciones adversas en medio de la pandemia.

De acuerdo con los informes del sector salud, se tiene un acumulado de cuatro mil 788 casos de personas positivas en Covid-19, de los cuales se encuentran activos mil 146.

Se reportan hasta hoy un total de 585 pacientes internados en hospitales tanto públicos como privados, de los cuáles 154 son reportados como graves y con ventilación asistida.

Y hay un registro de 365 defunciones desde que se presentó el coronavirus en territorio estatal.