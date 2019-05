Gobierno debe actuar en tema migratorio como Kalimán, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el tema migratorio su gobierno debe actuar como decía el personaje mexicano de las historietas, "Kalimán": "serenidad y paciencia".

"Lo más recomendable es actuar con prudencia, entender ese contexto y como decía 'Kalimán': serenidad y paciencia", aseguró el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado sobre la postura de los gobernadores, quienes han señalado que con las caravanas migrantes se han presentado enfermedades como el cólera y la viruela.

"En el caso migratorio, pues no dejar de actuar con humanismo y con respeto a los derechos humanos. Tengo información que no tenemos ningún problema de enfermedades ni de epidemias, porque luego sueltan rumores, casos muy aislados que no significan riesgo para nada".

Recordó que su gobierno considera que es necesario atender las causas que originan la migración, que haya programas de desarrollo para que haya empleo en Centroamérica y México.

"Lo primero es cooperación para el desarrollo, lo segundo es que se entienda también que todos estemos conscientes de que hay un proceso electoral en Estados Unidos, solo tener eso como referente... y como en cualquier campaña se utilizan temas, ahora estamos en esa temporada, entonces vamos a ver esto con tranquilidad".