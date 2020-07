Gobierno debe reconocer errores y no culpar estados: Calderón

El expresidente Felipe Calderón aseguró que en lugar de que el gobierno Federal reconozca los errores asociados a la falta de pruebas, una reapertura anticipada y el mal ejemplo de sus autoridades que no usan tapabocas y se van de gira, ahora culpan a los estados de los rebrotes y aumentos en los contagios de Covid-19.

"Esto dice la @NoticiasONU. Sin embargo, en lugar de reconocer los errores asociados a la falta de pruebas, reapertura precipitada y mal ejemplo de las autoridades (que no usan tapabocas y se van de gira, por ejemplo) ahora quieren culpar a los Estados", posteó Calderón.

OMS advierte sobre desconfinamientos apresurados como el de México

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que el reabrir "a ciegas" en pleno aumento de contagios y sin hacer pruebas, ni detecciones de casos activos, refleja que no hay compromiso gubernamental con la salud, sino con la polarización política.

"´Abrir a ciegas´ es decir en pleno aumento de casos, sin hacer pruebas ni detección activa de casos y contagios y sin que el compromiso gubernamental que priorice la Salud, sino la polarización política", posteó el expanista.

Este viernes, luego de que el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, considera que muchos países, entre ellos México, iniciaron el desconfinamiento a pesar de tener una intensa transmisión de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que en todo momento se habló del riesgo de rebrotes como consecuencia de la reanudación de actividades.