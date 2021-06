Gobierno del Edomex se deslinda de daños a palacio Legislativo

El gobierno del Estado de México no es responsable de los daños al recinto Legislativo ni de la aprehensión de las feministas que lo vandalizaron, aseguró Marlon Martínez Martínez, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal.

Luego de los señalamientos que hizo la bancada de Morena, sobre que el Ejecutivo es omiso y puso en duda quién mantiene económicamente la protesta, el legislador priísta dijo que han establecido mesas de diálogo en coordinación con la Secretaría de la Mujer y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura.

Si bien coincidió con el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández sobre que la manifestación, pese a ser legítima, ha escalado y generó daños al patrimonio, además de atentar contra civiles, dijo que desde la fracción parlamentaria del PRI apelan al diálogo y no a la condena de la libre manifestación.

Aseveró que existe constante comunicación con instancias estatales para atender las peticiones de las feministas que se plantaron por cuatro meses frente a la Legislatura mexiquense, incluso se creó una comisión interdisciplinaria donde forman parte la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, la Legislatura, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En este sentido insistió en que sí hay participación por parte de la instancia estatal.

"El tricolor siempre respetará la libre expresión, pero nunca estará de acuerdo en que se radicalicen las posturas. Manifestamos que en cualquier manifestación deben respetarse los derechos humanos de todos", subrayó.

Aclaró que los acuerdos que se emiten desde la Legislatura, se deciden en la Junta de Coordinación no desde un grupo parlamentario y que las mujeres manifestantes piden que se apruebe la interrupción legal del embarazo, lo mismo que reformas al Código Penal que tienen que ver con la "Ley Ingrid", además de estar en contra de algunas propuestas que incluyen la agenda LBGTI.