Gobierno e IP van por más inversión

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que aseguró que el país tiene certidumbre e hizo un llamado al empresariado a que haya capitales.

"México tiene certidumbre, puedo asegurarles. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada nacional y extranjera. Y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025; en el peso como está hoy, no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país", dijo la presidenta en el Museo de Antropología.

Ante más de mil empresarios, la titular del Ejecutivo federal se dijo "muy optimista" de 2026, porque "vivimos en un país glorioso, extraordinario y maravilloso".

"Este año, como ven, pinta mejor que el anterior", expresó al agradecer a las promotoras de los comités de inversión de las 32 entidades federativas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el portafolio de inversiones de México se incrementó 10% este año, pues en lugar de la cifra original de 367.9 mil millones de dólares, llegará a 406.8 mil millones.

El director de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, Roberto Lazzeri Montaño, dijo que darán garantías de 70% para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para préstamos de hasta 20 mdp en sectores prioritarios.