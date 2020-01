Gobierno: el desabasto, a causa de las farmacéuticas

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que tras la visita que realizó al Hospital Infantil Federico Gómez se constató que los institutos nacionales de salud y hospitales públicos están "atados" a contratos monopólicos con compañías que producen y distribuyen medicamentos, las cuales incluso operan farmacias dentro de instalaciones médicas públicas.

"El hallazgo principal, que es una de las cosas que teníamos ya muy claras y que hemos señalado que estamos modificando, es que los institutos nacionales de salud y demás hospitales que tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos, de tal suerte que las compañías —y suelen ser pocas— tienen la producción de medicamentos, la central de mezclas y la distribución de medicamentos, además operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos", afirmó.

"Es una especie de privatización en los hechos de los servicios de salud", agregó.

PROTESTAN LOS PADRES

En circuito interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, Nancy carga una cartulina en la que resaltan en tinta negra las palabras: "Necesitamos nuestras quimios, no hay interés político de por medio, el cáncer no espera".

La niña, que participa en un bloqueo vial para exigir abasto de medicamentos, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en 2018. Hace dos semanas que no recibe quimioterapia por falta de vincristina, pero ese no es el único motivo para tomar las calles junto con mamás y papás de niños con cáncer, pues pide apoyo al presidente porque no quiere ver morir a sus amigos.