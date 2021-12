"Gobierno es responsable de tragedia en Chiapas"

"El responsable directo de esta tragedia en Chiapas es el gobierno de México porque es consecuencia de las políticas migratorias de la actual administración, dictadas desde Washington, con el uso de la Guardia Nacional para reprimir migrantes, con el encierro en cárceles migratorias que parecen campos de concentración y la prohibición para que los centroamericanos y caribeños puedan viajar en autobuses".

Así lo afirmó el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que se trata de un crimen de lesa humanidad y deriva de la pérdida de la soberanía y dignidad de México, de la sumisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y de la complicidad a su política xenófoba y racista contra mexicanos y centroamericanos.

En entrevista, expuso que lo ocurrido el jueves cuando 55 migrantes fallecieron al viajar en un tráiler, "es la tragedia que revela un doble discurso. A mí me apena profundamente que el presidente López Obrador se preste a todo esto.

"México que cacarea ser un gobierno de avanzada en política exterior, como sí lo fue en otras épocas, no tiene ningún empacho en asumir y cumplir con las políticas más nefastas de Estados Unidos", afirmó.

Argumentó que México ha renunciado a la soberanía sobre el territorio nacional y ha entregado el sur del país: "La pregunta es dónde empieza Estados Unidos y dónde comienza México. Si la política del sureste la dicta Estados Unidos, hemos renunciado a la propia".

"Yo esperaba de López Obrador otra conducta y no entiendo por qué ha cedido mucho más que cualquier otra administración a las exigencias de Washington, al prohibir incluso que los migrantes puedan subir a un autobús en México. Quien manda en México es el gobierno de Estados Unidos", lamentó el expresidente de la Cámara de Diputados.