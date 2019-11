Gobierno está abierto a críticas para reforzar plan de seguridad: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la actual administración está abierta a las críticas y sugerencias para enriquecer la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, "porque no es una ocurrencia".

En entrevista previa a su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, el funcionario federal apuntó: "estamos abiertos a recoger propuestas, críticas, sugerencias. La estrategia tiene una definición y por eso se llama estrategia".

"Porque si la estuviéramos cambiando todos los días no podría merecer ese calificativo, pero estamos abiertos invariablemente a enriquecer nuestro planteamiento estratégico, siempre ha sido así", expuso Durazo Montaño ante los legisladores federales.

En la sede senatorial añadió que "no podemos cerrarnos, no debemos cerrarnos, pero evidentemente hay un razonamiento de fondo que nos ha llevado a hacer esta propuesta. La estrategia de seguridad no es producto de una ocurrencia", puntualizó.

El secretario de Seguridad comentó que la actual estrategia se basa en una "revisión histórica de aciertos y desaciertos y definida en el principio de principios y valores que definen al gobierno de la Cuarta Transformación".