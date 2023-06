Gobierno está completamente derrotado en el tema migratorio, asegura diputada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL). - La diputada migrante Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está completamente derrotado en el tema migratorio, y que a los migrantes se les debe tratar como seres humanos, "porque no son delincuentes".

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que los actos de extorsión y malos tratos de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son consecuencia de que no existe un proyecto en la materia, no hay capacitación para los agentes y tampoco sensibilidad hacia los migrantes que van de paso por el país.

Lo anterior, después de que este rotativo publicó videos en los que se observa a agentes migratorios extorsionando a migrantes, durante un acto de verificación migratoria en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic.

"No existe un plan o proyecto para estas personas, no hay entrenamiento. El INM es una institución que en esta administración ha decaído mucho, porque no hay sensibilidad en las personas los tratan como delincuentes y no es justo", comentó.

"Este gobierno está completamente derrotado en este tema, como en muchos otros, pero en el tema migrante, realmente, está completamente reprobado", aseguró la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Aseveró que debe haber un golpe de timón en el Instituto Nacional de Migración, porque a sus elementos les falta capacitación, sensibilidad hacia las personas migrantes y profesionalismo.

"En México se nos están violando los Derechos Humanos, también las instituciones, como en el INM. Es una falta de respeto, una falta de capacitación, de sensibilidad y, sobre todo, de profesionalismo".

También señaló que el comisionado Francisco Garduño debió renunciar desde que fallecieron 40 migrantes en Ciudad Juárez; sin embargo, sigue en su cargo porque es compadre del presidente López Obrador.

"Debería haber renunciado desde que pasó lo de Ciudad Juárez. Si no ha renunciado es porque es su amigo, es su compadre. Completamente abrazos, no balazos, abrazos a los amigos, realmente, que van a solapar todo lo que este presidente está haciendo sin ton ni son", afirmó Martínez Cosío.