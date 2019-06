Gobierno federal abordará el tema del sargazo como "problema de Estado"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El Gobierno de México está abordando la llegada del sargazo en las playas del Caribe como un "problema de Estado" y sin contratar empresas privadas, declaró este lunes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, quien no obstante restó importancia a la situación.



En una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Cancún, Quintana Roo, Ojeda indicó que este mismo lunes se realizará una reunión con el gobernador estatal, Carlos Joaquín González, y con alcaldes para determinar cuáles son los municipios prioritarios para atacar el problema.



El secretario precisó que hay 995 kilómetros de costa afectada, pero aseguró que el sargazo "no es un problema, es una situación" que se está presentando en varios países.



Reveló que la Secretaría de Marina cuenta con 52 millones de pesos aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Turismo, para atender la contingencia.



Precisó que la dependencia que encabeza va a construir embarcaciones sargaceras para recolectar el alga a un costo estimado de seis millones de pesos cada una, y que la primera de ellas estará lista en unos dos meses.



"Con unas 10 o 12, más las barreras que compremos, podemos ir atacando el problema del sargazo. El Estado tendrá su propio equipo y personal. Vamos a enfrentarlo como problema de Estado, no como negocio. No vamos a contratar empresas", enfatizó.



El almirante Ojeda añadió que la Secretaría de Marina también está haciendo trámites para adquirir y traer a Quintana Roo un barco sargacero que estaba abandonado en Ensenada, estado de Baja California.



Asimismo, indicó, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y las universidades llevarán a cabo un estudio para determinar qué hacer con el sargazo recolectado, puesto que "no tenemos un diagnóstico real de qué hacer" con el alga.



"Es un trabajo a largo plazo; estimamos que en dos años podremos tener un trabajo serio", manifestó.



En tanto, dijo que la Marina está usando cuatro embarcaciones suyas para recolectar el sargazo, las cuales han tenido buenos resultados pese a no estar diseñadas con ese propósito.



Por su parte, el presidente López Obrador declaró que "lo del sargazo es un asunto menor".



Como ejemplo citó que en Ciudad de México se recolectan diariamente 13 mil toneladas de basura, mientras que en las playas del Caribe se recogen 341 kilos de sargazo. Pero los periodistas presentes lo corrigieron rápidamente, precisando que son mil toneladas diarias.



No obstante, el mandatario insistió en restar importancia al tema y aseguró que se va "a resolver este asunto".



México ha registrado este año el recale masivo de sargazo en costas del Caribe, que incluye destinos turísticos de gran importancia como Cancún y Playa del Carmen.



Investigaciones científicas apuntan como causas la subida de la temperatura de las aguas marinas y los vertidos de desechos de materia orgánica en ríos de países centroamericanos, lo que acelera el ciclo de vida y reproducción del alga.



Según la última estimación de la ONG Red de Monitoreo de Sargazo Cancún, este año llegarán a la zona entre 800 mil y un millón de toneladas de esta alga, una cantidad que quintuplica las 170 mil toneladas que llegaron en 2018.