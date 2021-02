Gobierno federal baja cartón alterado de AMLO y que no fue autorizado

Luego que Rafael Pineda, conocido como Monero Rapé, aclarara que no había autorizado que un cartón alterado suyo se publicara en la cuenta de Twitter del gobierno federal en donde se mostraba al presidente Andrés Manuel López Obrador vestido con un uniforme de beisbol y bateando una figura que representaba el Covid-19, el cartón modificado fue bajado de la cuenta del gobierno federal.

El gobierno federal difundió ayer por la noche, a través de su cuenta oficial de Twitter, un cartón de Rapé en donde se observa al presidente Andrés Manuel López Obrador vestido con un uniforme de beisbol y bateando una figura que representa el Covid-19, esto luego que el Mandatario informara que al hacerse una prueba de antígenos resultara negativo.

Sin embargo, el dibujo fue alterado, puesto que en el original -publicado de 2018- en vez de una figura del virus, se encontraba un gráfico que mostraba a un representante de las clases altas.

Debido a esto, el caricaturista aclaró esta mañana que él no había autorizado la publicación de este cartón alterado por lo que pidió bajar la imagen de todas las cuentas de redes sociales del gobierno federal,

"Es mi deber aclarar que yo no autoricé que se publicara este cartón desde la cuenta del gobierno de México, ya que no es el original, publicado por primera vez en Milenio en 2018",

"Les pido respetuosamente que bajen esa imagen desde todas las redes del gobierno de México".

En apoyo a esta petición, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador dio retuit a los mensajes hechos por Rapé.

Tras casi 12 horas de haberse publicado y sin ninguna explicación o disculpa fue retirado de las cuentas oficiales del Gobierno de México.