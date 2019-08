"Gobierno federal debe impedir distribución de libros de la CNTE"

Ante la advertencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán de distribuir en más de 6 mil escuelas libros de texto con contenido referente a hechos como la Revolución Cubana, y el comunismo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), no dejar avanzar las intenciones que tiene la Coordinadora al tratar de imponer su "programa alternativo" en las escuelas.

Tras lo publicado este viernes por EL UNIVERSAL, Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, consideró que es muy riesgoso que a través de la educación la CNTE trate de "imponer doctrinas" a los niños mexicanos.

"Este tipo de propuestas deben ser frenadas cuanto antes desde el gobierno federal, o acaso, ¿éste, ha sido otro de los arreglos que ha tenido el presidente nacional con los líderes de la CNTE, en sus ya pasadas seis reuniones? El gobierno ha ido cediendo ante este sector magisterial".

En este sentido, el líder de la UNPF señaló que "la CNTE ha conseguido que se elimine cualquier rasgo de evaluación, lo que provocará que se den clases sin el mínimo nivel y capacidad requeridos para poder impartir clases con contenido de calidad".

García Camarena exhortó a la SEP a que cumpla con sus recientes declaraciones en donde señaló que "ninguna persona u organización alguna distinta a la autoridad educativa está facultada por ley para entregar material didáctico o educativo con el carácter de libro de texto gratuito distinto a aquellos que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos proporciona para su distribución."

"Como padres de familia no queremos que se nos empuje a aceptar modelos en donde no hemos sido consultados, pues parece que se están imponiendo de manera paralela; planes, programas y libros de texto", agregó.