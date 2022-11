Gobierno federal insiste en frenar tráfico de armas de EU a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Entre el 1 de enero del 2020 y el 22 de septiembre de este año se han incautado 55 mil 996 armas elaboradas en Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de EU ha asegurado 300 armas, informó el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El funcionario insistió que el esfuerzo que hace Estados Unidos para frenar el flujo de armas a México es muy pequeño respecto al esfuerzo que México hace para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a Estados Unidos, añadió que hay una desproporción de esfuerzos.

Destacó que el Gobierno federal hace un esfuerzo para limitar precursores químicos y la actividad de los narcotraficantes, "y que ellos, Estados Unidos, hagan lo propio y no armen, a los grupos delictivos, directamente a través de este tráfico de armas", expresó el funcionario.

Ebrard resaltó que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la Fiscalía General de la República (FGR) elaboró mapas que tomó 32 meses para vincular cada arma con quién la vendió en Estados Unidos y en qué lugar.

"Podemos tener resultados... ya lo planteamos a las autoridades de Estados Unidos, estos mapas los exhibí por primera vez en Washington, la que acabamos de tener con Antony John Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos; el fiscal general, Merrick Garland y Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional", expresó.

El funcionario señaló que la Secretaría de Marina lleva 29 toneladas de cocaína interceptadas en el mar con rumbo a Estados Unidos.

"Por qué no va a ser posible incautar no 355 armas como hoy, sino miles de ellas en la frontera entre Estados Unidos hacia México.

"A nosotros no cuesta más trabajo porque tiene que ser en alta mar, esa cocaína va al mercado de Estados Unidos, esas toneladas son millones de norteamericanos que ya los envenenaron con esa droga", enfatizó el secretario.

Durante su ponencia el canciller señaló que los condados que venden la mayor cantidad de armas incautadas en México son: Hartford, Maricopa, Harris, Hampden, Los Ángeles, entre otros.