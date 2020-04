Gobierno federal no dejará a la deriva a las Mipymes, asegura Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y que no se les dejará a la deriva por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19.

En videoconferencia de prensa, la ministra en retiro reconoció que existe descontento por parte de la Iniciativa Privada con el plan de reactivación económica ante el Covid-19 anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Efectivamente no quedaron muy satisfechos con el informe del presidente, hay descontento, sí, lo manifestaron abiertamente. El Presidente va a atender a los micro empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, también va a atender al sector informal", dijo.

"Estos 25 mil millones de pesos se van a dividir, la mitad al formal y la mitad al informal, tenemos muy claro que los micro y mediano empresarios son los que generan la mayor parte de los empleos y la riqueza, nosotros como gobierno no podemos sustituir a estos micro y medianos empresarios porque ellos emplean a muchísima gente, entonces tenemos que apoyarlos tanto en el sector formal como en el sector informal. No se les va a dejar a la deriva".