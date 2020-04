Gobierno federal no investiga a Peña Nieto, afirma López Obrador

El Gobierno mexicano investiga movimientos bancarios del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de familiares y miembros de su gabinete, según revelaron este viernes varios medios, aunque el mandatario Andrés Manuel López Obrador lo negó categóricamente, atribuyéndolo a una "guerra sucia".



De acuerdo con una investigación de El Universal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto y de su hoy exesposa Angélica Rivera, y de los cuatro hijos del exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



La solicitud de información fue enviada por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, el pasado 14 de abril.



En estas se pide que al menos 50 instituciones bancarias donde podría tener cuentas Peña Nieto o sus familiares, desde HSBC a Banco Azteca, entre otras importantes entidades, sean investigadas.



Según el oficio al que hace referencia El Universal, se pidió información del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, periodo en el que Peña Nieto fue presidente.



En otro oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitó información del diputado federal Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Farach, desde el 2010 a la fecha.



Luis Enrique Miranda era uno de los hombres más cercanos de Peña Nieto desde que el segundo fue gobernador del Estado de México entre 2005 y el 2011.



En las últimas horas, la UIF desmintió que "haya iniciado investigación alguna en contra de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera".



En otra investigación similar, Univision también presentó documentos que apuntan a una investigación gubernamental contra Peña Nieto y varios miembros de su gabinete, entre estos el exsecretario de Hacienda -y candidato del PRI a la Presidencia en 2018- José Antonio Meade.



Según el medio, que presenta documentos supuestamente oficiales de la SFP, se trata de una investigación histórica de la "evolución patrimonial" de un expresidente.



EL PRESIDENTE LO DESMIENTE... DE NUEVO



Cuestionado por la prensa, Andrés Manuel López Obrador negó tajantemente que se investigue al exmandatario Peña Nieto.



"No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo del Gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación", aseveró.



Quizás, dijo, hay "denuncias" contra altas figuras interpuestas por ciudadanos ante la Fiscalía General.



"Pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia, ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema y lo planteé con toda claridad", aseveró.



Como en otras ocasiones, explicó que solo será por consulta, y si el pueblo lo decide afirmativamente, que se investigará a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a Peña Nieto.



A continuación, reivindicó que él busca "desterrar la corrupción" de México y dijo que la transformación ya ha avanzando, sacando y ondeando un pañuelo blanco en señal de victoria y de paz.



Atribuyó estas informaciones en varios medios a una "guerra sucia" en su contra.



El pasado 20 de febrero, el propio mandatario desconoció una supuesta investigación por corrupción sobre Peña Nieto, desmintiendo en esa ocasión al The Wall Street Journal.



Pero pese a esta afirmación del mandatario del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en los últimos meses se ha estrechado el cerco contra Peña Nieto con la caída de gente muy cercana como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, detenido a comienzos de año en España.



En agosto del pasado año, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social de México, se convirtió en la primera integrante del gabinete de Peña Nieto en declarar ante un juez por corrupción.