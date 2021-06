"Gobierno federal, omiso en atender violencia en Tamaulipas", dice el PAN

El gobierno federal ha sido omiso en atender el gravísimo problema de la violencia en Tamaulipas, que el pasado fin de semana derivó en 14 civiles asesinados, porque quizá busca responsabilizar y "empinar" al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca de esta situación.

Aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, quien lamentó la masacre en Reynosa que habría sido realizada por el Cártel del Golfo contra civiles, taxistas y albañiles.

"El gobierno federal está siendo omiso en una responsabilidad que tiene quizá para tratar de empinar al gobernador, quizá para hacerlo ver peor porque está claro que hay una persecución, no de ahora, de hace meses contra el gobernador García Cabeza de Vaca", dijo en rueda de prensa acompañado por senadores y diputados.

Expuso que no es sólo en Tamaulipas donde se registra esta ausencia de la Federación en el combate al crimen y la violencia, sino en varias regiones del país como quedó en evidencia en el pasado proceso electoral que fue el más violento en la historia del país "y la respuesta del presidente López Obrador es decir que los delincuentes se portaron bien".

"El problema de Tamaulipas es gravísimo y es un problema de orden federal, ahí está la ley, no lo digo yo y lo tiene que atender, es un delito federal que, por cierto, ya está ayudando la autoridad estatal haciéndose responsable incluso, porque el gobierno federal está siendo omiso en una responsabilidad que tiene, quizá para tratar de empinar al gobernador. Quizá para tratar de hacerlo ver peor", agregó.

Rementería dijo que existe una clara la persecución que hay, no de ahora, desde Palacio Nacional contra el gobernador García Cabeza de Vaca, no de ahora, desde hace meses.

Rechazó comparar el nivel de responsabilidades del gobernador y de la alcaldesa de Reynosa, ambos emanados del PAN, con lo que ocurrió en la Línea 12 del Metro, donde dijo hay claras responsabilidades de funcionarios como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.