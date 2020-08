Gobierno federal, sin estrategia para pruebas de Covid: PRD

Luego que EL UNIVERSAL informara este domingo que, con base a datos de la Secretaría de Salud (Ssa), la aplicación de pruebas de Covid-19 están a la baja en el país desde hace tres semanas, y de que México llegó a la "cifra catastrófica" de más de 60 mil muertos por la pandemia, Ángel Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, aseguró que México está de luto, y acusó que no existe una estrategia coordinada desde el gobierno federal para realizar pruebas para detectar los posibles casos positivos de coronavirus.

En un comunicado, el dirigente nacional del sol azteca señaló que a pesar de llegar a esta cifra de fallecidos, la administración federal se "empeña" en cuidar y proteger a su vocero nacional de la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell.

"Hoy está claro que el gobierno federal sigue sin otorgar apoyos ni estímulos a las personas, por lo que se ven obligadas a salir a buscar trabajo y su salario. Es necesario que el gobierno apruebe la iniciativa en la Cámara de Diputados a través de sus bancadas sobre el Ingreso Mínimo Vital, con el fin de otorgarle a los mexicanos un ingreso básico que le permitiera quedarse en sus casas".

Ávila Romero señaló que es "increíble" que a pesar de estas cifras, el gobierno federal se empeñe en cuidar a su vocero nacional y le otorgue el control de 13 dependencias bajo su mando, "violando la Ley General de Salud, pues contraviene la autonomía administrativa, técnica y de gestión de las instituciones".

El dirigente del sol azteca señaló que la transformación de los hospitales para tratar el Covid-19 fue sumamente lenta y la Secretaría de Salud "no trabajó lo suficiente durante los tres meses que tuvo de ventaja durante la pandemia".

"El PRD seguirá exigiendo la instalación permanente del Consejo de Salubridad, la renuncia inmediata de López-Gatell y un cambio de estrategia de salud y económica que permita enfrentar la pandemia para no seguir registrando más muertes que enlutan a las familias mexicanas", aseveró.

Este domingo EL UNIVERSAL informa que aunque la administración del presidente López Obrador ha enfatizado que en las últimas tres semanas ha habido una baja en el número de contagios de Covid-19 en el país, datos de la Secretaría de Salud también indican que el número de pruebas diagnósticas disminuyó considerablemente.

La explicación que dio al respecto el subsecretario López-Gatell es que en medida de que hay menos personas con síntomas de coronavirus, menos hospitalizados y muertes, habrá menos pruebas PCR para detectar el SARS-CoV-2, pues aseguró, menos personas tendrán necesidad de aplicársela.

Al respecto, especialistas consultados por El Gran Diario de México coincidieron en que la disminución en el número de casos positivos de Covid-19 en territorio nacional se puede deber a la baja aplicación de pruebas diagnósticas, las cuales se deberían hacerse en cualquier situación y no únicamente en casos graves o en personas que hayan presentado insuficiencia respiratoria.

Pide detener persecución contra medios de comunicación

El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, exhortó a la Secretaría de la Función Pública a detener la persecución política en contra de los medios de comunicación críticos del gobierno, pues representa una abierta violación a la libertad de expresión y fomenta un clima de linchamiento en contra de los comunicadores "incómodos".

Comentó que las frecuentes agresiones a los comunicadores y los medios de información que cuestionan las políticas de gobierno, son promovidas desde el Palacio Nacional, lo que muestra intolerancia a la crítica y, en muchas ocasiones, las replican en las redes sociales o bien entre los servidores públicos que quieren quedar bien con el ejecutivo.

El caso más reciente ocurrió en agravio de la editorial Nexos, a la que de manera "injusta" fue inhabilitada por dos años, además le impuso una sanción de casi un millón de pesos, le aplicó un boicot comercial en toda la estructura de gobierno y, eventualmente, con las empresas privadas que buscan congraciarse con el gobierno.

Lobo Román consideró que detrás de este ataque persiste un agravio en contra de la libertad de expresión, pues el director de esa empresa editorial, Héctor Aguilar Camín, es un comunicador de fuertes y argumentadas críticas al poder presidencial y a sus políticas, pero ahora, en represalia, hace uso del aparato del Estado contra un particular, con sanciones desmedidas.

"Cuando un gobernante utiliza de manera facciosa la fuerza del Estado para acallar la crítica, sin reparo del respeto a la libertad de expresión, corre el riesgo de crear desgobierno y pasar de esa libertad al amenazante ´manotazo presidencial´ que tanto criticaron en el pasado", sostuvo.

El diputado del PRD expuso que la Secretaría de la Función Pública constituyó de facto en el "garrote" del estado mexicano, en contra de la prensa nacional y la Fiscalía General de la República, en temible ejecutor del voluntarismo presidencial, aun cuando éste viole la ley.

Por ello, Lobo Román consideró como un alto riesgo a la gobernanza y a la estabilidad social, subordinar la agenda nacional a los caprichos, odios y venganzas de quien ostenta el poder.

"Lo grave de todo esto, es que en momentos en los que la nación sufre de una severa crisis económica, de desempleo, de los efectos devastadores de la pandemia y, permanece atrapada en una espiral de violencia e inseguridad", enfatizó.