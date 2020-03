Gobierno federal suspende labores

Ciudad de México.- Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a partir de este jueves todo el gobierno federal suspende actividades, informó el subsecretario Hugo López-Gatell, pero especificó que hay personal que no podrá dejar de laborar, puesto que el país necesita de hospitales, combustible, energía eléctrica y seguridad.

El funcionario federal además exhortó al sector privado a enviar a sus trabajadores a laborar desde casa.

Advirtió que la Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23 de marzo y concluye el 19 de abril, y dijo: "Me sorprende que el mensaje de quédate en casa no se haya asimilado, pero que no haya duda: la meta es que la mayoría de las personas estén fuera del espacio público para aplanar la curva epidémica por Covid-19".

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, anunció que para disminuir el número de contagios y no saturar los servicios de salud su Consejo Técnico aprobó la emisión de un permiso especial por contingencia epidémica que facilitará el trámite de incapacidad a personas con síntomas del virus.

"Los derechohabientes que tengan síntomas podrán entrar a la aplicación IMSS Digital y a través de un cuestionario que debe responder se decidirá si es candidato a ser paciente por Covid-19 o no. En caso de serlo, se le otorgará una incapacidad por 14 días y se enviará a su casa un equipo para que no se contagien familiares, que consistirá en cubrebocas, alcohol en gel, antiséptico y termómetro".

Explicó que el permiso sigue la lógica de enfermedad general, por lo que al darse una incapacidad de 14 días el subsidio que se depositará a la cuenta de los derechohabientes será por 11 días y 60% de su sueldo, pero en caso de que sea personal de salud o alguien que contrajo el virus por riesgo de trabajo se le pagará desde el día uno hasta el 14 con salario completo.

Anoche, la Ssa confirmó otro fallecimiento por Covid-19, para un total de seis, además de 475 casos positivos, mil 656 sospechosos y 2 mil 445 descartados.