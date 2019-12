Gobierno mexicano denuncia fuerte vigilancia en sedes diplomáticas en Bolivia

El gobierno de México expresó preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan la Residencia y la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre.

"El Gobierno de México llama a las partes que integran al Estado Plurinacional de Bolivia para respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería dijo que confía en que se respetará la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos y que se garantice el resguardo y la protección del edificio de misión diplomática, así como a los agentes diplomáticos acreditados, en cumplimiento a los compromisos internacionales de los que forma parte.

En las imágenes compartidas por la SRE se ve a varios policías de Bolivia en las calles, incluso en zonas altas.



---Evo Morales en México

Esto a dos semanas de que el expresidente Evo Morales saliera de México donde recibió asilo.

El pasado 12 de noviembre el líder indígena recibió asilo político de parte del gobierno mexicano tras renunciar a la presidencia en medio de una convulsión social disparada tras denuncias de fraude electoral y de la presión de las Fuerzas Armadas.

Un mes después, Morales informó que pidió el estatus de refugiado a Argentina, donde también estaban sus hijos.

El exmandatario había obtenido su cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 20 de octubre pasado y dijo que fue forzado a renunciar debido a un golpe de Estado.

---Bolivia no irá al CELAC por México

Luego de que el gobierno mexicano denunciara una "presencia excesiva" de agentes bolivianos en torno a su embajada en ese país, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, afirmó que su país no asistirá a la próxima reunión de la CELAC prevista para enero en México, porque "hemos representado el accionar de México, alejado de toda norma de respeto a los Estados y de injerencia en los asuntos internos de Bolivia".

Durante una conferencia de prensa, siguió: "Hemos comunicado que no vamos a participar en la próxima reunión, que ha aceptado México, para el día 8 de enero (...) porque era Bolivia quien debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano, era lo que correspondía, de acuerdo con las normas de procedimiento, al detentar nosotros actualmente la presidencia pro tempore de ese organismo.

"Veremos a futuro si continuamos en la CELAC o nos apartamos, dependiendo si los países miembros cumplen con el mandato que se ordenó hace dos años, de que se revise su agenda y se puedan fortalecer temas olvidados. Estaremos pendientes y si México rectifica su conducta de violación a las normas de procedimiento de la CELAC", declaró Longaric.