Gobierno "mintió y miente" sobre búsqueda de desaparecidos, acusa colectivo

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).- En la búsqueda de los restos de personas desaparecidas, "el gobierno anterior mintió y el actual miente", afirmó Adriana Bahena, secretaria general del colectivo "Los Otros Desaparecidos de Iguala", quien puso en duda las cifras oficiales que se dieron a conocer el martes pasado.

Aseguró que en la búsqueda que realizaron del 22 de abril al 3 de mayo pasados en el paraje de Tijeritas, en Iguala, Guerrero, recuperaron 13 restos, y en marzo habían hallado tres más, mientras que según las cifras de las autoridades, en lo que va de la administración se encontraron 12 osamentas.

"Ustedes lo están constatando, son 16 cuerpos cuando ellos manejan 12", comentó al hacer referencia a las cifras que difundió hace un par de días el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Explicó que, sin recursos, el colectivo sube al cerro a buscar osamentas enterradas y cuando encuentra un indicio, avisa a la Fiscalía General de la República (FGR) y da seguimiento al trabajo de ésta, hasta que van los peritos, la recuperan y empiezan las labores para identificarla.

"El presidente actual (Andrés Manuel López Obrador) dice que no hay techo para la situación de los desaparecidos, yo te puedo decir que yo tenía agendada una búsqueda del 27 al 31 de mayo, y ayer me hablan de la fiscalía diciéndome que no, porque no hay recursos", aseguró.

En conferencia de prensa en el Centro Miguel Agustín Pro, cuestionó: "Entonces si hay techo, entonces si hay límites y lo estamos viendo, entonces seguimos la misma batalla aquí, por eso les digo, el gobierno pasado miente y el gobierno actual también miente".

Indicó que en cuatro años y medio, el colectivo "Los Otros Desaparecidos de Iguala" ha encontrado 184 osamentas, de las cuales sólo 43 han sido devueltas a sus familias y hay el caso de una que ya fue identificada en noviembre y que a la fecha no se ha entregado.

"Se habla en todas las conferencias de la mañana que uno de los puntos más importantes es el tema de los desaparecidos y los que buscamos, los que subimos a los cerros seguimos careciendo de todo. Continuamos haciendo su chamba, seguimos poniendo los cuerpos", anotó.

"Tenemos que estar presionando todo el tiempo para que se pueda hacer una entrega de un cuerpo, cuando a mí se me dice desde el año pasado que un cuerpo dio positivo en noviembre, estamos en qué fecha y no me han entregado esos restos", insistió.

Dijo que con el nuevo gobierno se habló de cambios, y "nosotros llevamos cuatro años y medio de mesas y mesas, se nos invita dizque a participar para protocolos y más protocolos, y así fue todo el periodo pasado. No hay respuesta para el tema".

Hizo un llamado a los más altos niveles para reconocer esta problemática como tema de agenda nacional y dotar a todas las instancias de gobierno con los recursos humanos y materiales necesarios para lograr resultados para las familias.

"Tenemos una deuda pendiente, instamos al Estado mexicano a garantizar los derechos de las familias para el reconocimiento de los restos y osamentas de personas que han sido localizadas desde este colectivo", añadió.

Demandó la profesionalización de los actores encargados de la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para que las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías especializadas y las áreas de servicios periciales cumplan cabalmente sus funciones.