Gobierno morenista no sabe nada, acusa PRI en plenaria

Ciudad de México.- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se lanzó a la crítica del gobierno morenista al que tachó de no saber nada.

En el marco de la 48 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, a la cual asistieron apenas 350 consejeros de más de 600, el dirigente priista manifestó que la economía del país está en cero crecimiento.

La educación, dijo, está cómo los cangrejos: camina para atrás y hace retroceder al país afectando a millones de menores y jóvenes que necesitan prepararse, mientras que en la inseguridad, agregó, los datos son devastadores.

"Este gobierno morenista cree que lo sabe todo y está claro que no sabe nada, deshace, no realiza lo que debe realizar y hace lo que no sabe hacer", mencionó Alejandro Moreno Cárdenas.

Impulsarán despenalización de la marihuana. Al dar a conocer su agenda legislativa, el tricolor difundió que impulsará la despenalización del consumo de la marihuana y el uso de otras drogas con fines terapéuticos.

Se trata, detalló por su parte el senador priista Jorge Carlos Ramírez, de promover una discusión desde el Legislativo y no permitir que sea el Poder Judicial el que tome las decisiones.

"El partido moderno que somos y queremos ser no puede permitir que una sola decisión construya la vida institucional de México", reitreró.

"Por eso, sin dudarlo, sin temores, con propósitos firmes y con amplio criterio, impulsaremos una discusión abierta para despenalizar el consumo de la marihuana y de otras drogas y su uso con fines terapéuticos", indicó.