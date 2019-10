Gobierno no propondrá aumentar la edad de retiro, aclara AMLO

Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó que se debe analizar aumentar la edad de retiro en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mientras él sea el jefe del Ejecutivo federal, no habrá ninguna propuesta de su gobierno en ese sentido.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que ahora se debe actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó durante el periodo neoliberal, "ya no queremos seguir con lo mismo".

"No estoy de acuerdo con que se amplié la edad de retiro, de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro", expresó el mandatario federal.

López Obrador mencionó que en el pasado se hicieron, por consigna, diversas reformas que afectaron a la población, "ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero".

La víspera, Arturo Herrera indicó que si bien el propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores, aumentar la edad de jubilación se tendrá que discutir con todos los participantes del sistema, y destacó la necesidad de que se ahorre más para la jubilación.