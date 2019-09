Gobierno omitió fondo para hacer gratuita la educación superior: ANUIES

El gobierno federal no incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 (PPEF) el fondo que permitirá hacer gratuita la educación superior que sí fue contemplado en el artículo 3 constitucional como parte de la reforma educativa 2019, advirtió la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Además, de aprobarse como está el PEF, la educación superior en el país acumularía una reducción de 45 mil millones de pesos de 2015 a 2020.

De acuerdo con José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, el proyecto que presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados representa "reducciones riesgosas" para la educación superior.

"Cuando se presenta el tema de ampliar la cobertura, la omisión del fondo frena toda posibilidad de que la obligatoriedad sea una realidad y no quede como deseo expresado en la Constitución. Preocupa que no aparezca en la estructura del proyecto de presupuesto este fondo", dijo.

"Creemos que esas omisiones se van a resolver. Tanto las del Fondo (para la gratuidad) como algunas reconsideraciones en montos que se señalen como reducciones riesgosas que ponen en peligro. Confiamos en esta reconciliación entre necesidades y posibilidades", señaló.

De acuerdo con el análisis de la asociación, el fondo de gratuidad que quedó mandatado desde la reforma educativa de 2019, debería ser de por lo menos 17 mil millones de pesos para avanzar en la meta de incorporar a las universidades a 1.2 millones de jóvenes en edad de estudiar hacia el final del sexenio.

De acuerdo con la reforma educativa, es obligación del Estado mexicano proporcionar educación superior gratuita, lo que quiere decir que las universidades tendrían que desprenderse de una de sus principales fuentes de autofinanciamiento: el cobro de cuotas de ingreso.

Para este propósito, la ley establece que desde la federación se creará un fondo presupuestario para hacerlo posible.

Dado que el proyecto de presupuesto no contempla dicho fondo, la ANUIES acudirá este miércoles a la Cámara de Diputados a solicitar una ampliación para el mismo, de 7 mil millones de pesos, lo que permitiría a las universidades, principalmente a las estatales, comenzar a implementar la estrategia de gratuidad sin afectar otras funciones.

Además, con el presupuesto como va se prevé que la educación superior acumule una reducción de presupuesto de 45 mil millones de pesos de 2015 para la fecha, cifra a la que se llega tras sumar el impacto real de la inflación en el presupuesto y los constantes recortes que ha habido a partir de ese año.

En una conferencia de prensa para abordar las afectaciones al presupuesto a Educación Superior en la Sede de la ANUIES, el investigador Javier Mendoza, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación Superior (IISUE), explicó que hubo una "reducción dramática" al presupuesto de las Escuelas Normales del país, de más de 30% , a pesar de que de acuerdo con la reforma educativa de 2019 se buscará fortalecer dicho sistema, cuyos egresados llevarán preferencia para obtener plazas dentro del magisterio y quienes ya no serán evaluados en su calidad de Maestros.

Además, alertaron los especialistas, por segundo año consecutivo se eliminó el subsidio especial para apoyar a las universidades públicas estatales a enfrentar sus problemas estructurales, lo que se suma a que el presupuesto que se propone entregarles no toma en cuenta consideraciones para el pago de salarios que las instituciones tienen que negociar anualmente adicional al presupuesto.

Ante esta situación, se sumarán 3 a las 9 universidades que ya se encuentran en crisis y en peligro de no poder cerrar el año fiscal.

"No es que a unas se les trate mejor que a otras pero en estos incrementos no se está considerando la política salarial de las universidades, es un trabajo de gestión que las universidades tienen que hacer cada año", dijo el funcionario de la asociación.