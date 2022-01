Gobierno, otra vez incapaz para atender nueva ola de Covid-19: PAN en el Senado

La bancada del PAN en el Senado lamentó que ante la nueva ola de contagios por Covid-19 el gobierno de la Cuarta Transformación este nuevamente rebasado, con pruebas insuficientes, con riesgos de contagios masivos en hospitales y kioscos de salud, así como una absoluta incapacidad e insensibilidad por parte de los funcionarios encargados de la pandemia.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo que luego de rebasar los 300 mil fallecidos oficialmente, los resultados "son absolutamente desastrosos" no sólo en el manejo de la pandemia, sino en la economía y en la creciente inseguridad y violencia en el país.

Respecto al contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador, le deseó su pronta recuperación pero lamentó "que habiendo tenido síntomas no se haya hecho la prueba al inicio del día, del día de ayer (lunes) y que haya tenido que esperar hasta que ya pareciera que se fueron complicando todo, que se tuvo que hacer la prueba, pero bueno, lo que deseo es que recupere su salud".

En rueda de prensa virtual, se refirió a las denuncias de derechohabientes en el IMSS que no están siendo atendidos. "Lamentablemente esto no corresponde a la oferta que se hizo en campaña, también de que íbamos a tener sistema de salud de primer mundo".

Indicó que si es necesario abrir más centros de atención para enfermos con Covid-19 se debería de plantear esta opción y hacerlo.

"Escuché también con atención las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, otra vez, me parece que mostrando absoluta insensibilidad y reconociendo una incapacidad del gobierno, en donde dice que si tienes síntomas, pero estás bien, no vayas a hacerte la prueba, porque eso limitaría a otros hacerse la prueba", indicó el senador panista.

Apuntó que pareciera que no hay son suficientes pruebas en el gobierno, como para poder realizarlas a todo el que las necesita, cuando lo que debiera hacerse es, atendiendo esa idea de que vamos a tener sistema de salud de primer mundo, es darle la posibilidad detener la certeza de cada uno de aquellos ciudadanos que necesitan una prueba poderla hacer, y lamentablemente eso no está ocurriendo.

"Yo creo que hay una idea equivocada de cómo administrar la pandemia que ha sido manifiesta y que, lamentablemente, está comprobado, ya cobró muchas vidas, tenemos uno de los niveles más en contagios en el mundo con esta variante y lo que hay es que resolverlo, pero ojo, en atención a resolverlo", agregó Rementería.

Comentó que lo grave y triste es que el gobierno no acaba de reconocer el tamaño de la emergencia y la gente sigue padeciendo la ineptitud, la ineficiencia, el descuido, el desdén que desde el gobierno.