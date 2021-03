Gobierno planeaba dejar más tiempo muro en honor a víctimas de feminicidio: AMLO

No les importó nada y lo destruyeron, señaló el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por respeto, tenía contemplado dejar una semana más las vallas metálicas frente a Palacio Nacional que se instalaron por el Día Internacional de la Mujer, puesto que en estas se habían escrito los nombres de las víctimas de feminicidios, pero acusó que este fue destruido por manifestantes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que pensó que las manifestantes respetarían las velas, flores y coronas que se habían puesto antes en estas vallas, pero "no les importó nada" y lo destruyeron.

"Yo quería, yo dije 'van a respetar', porque muchas mujeres llegaron un día antes a poner los nombres de las víctimas, a poner flores, yo dije aquí en la mañana, antier, dije de que era un buen gesto, es una manera de protestar, yo creo que hasta más eficaz, muy profunda.

"Yo dije 'vamos a respetar, no vamos a poder quitar el muro por respeto a los nombres' y pusieron flores y pusieron coronas y veladoras. No les importó nada, a destruir. Entonces ¿ya para qué mantenemos el muro? y ya di instrucciones, ya quítenlo, limpien".