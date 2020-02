Gobierno retoma ideales de Madero: AMLO

Al encabezar el 107 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha retomado los ideales democráticos de Madero para afianzar los cambios que ha hecho con el respaldo de la gente, evitar retrocesos y resistir ante cualquier reacción conservadora.

"El gobierno actual ha retomado los ideales democráticos de Madero, con el agregado de poner el mismo énfasis en el bienestar del pueblo, no solo por convicción o humanismo, sino también para afianzar los cambios con el respaldo de la gente, evitar retrocesos y resistir ante cualquier reacción conservadora".

En el patio de honor de Palacio Nacional, acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y su Gabinete Legal y Ampliado; el titular del Ejecutivo señaló que por eso fue todo un acontecimiento histórico, el triunfo de su movimiento político en la elección del 1 de julio de 2018.

"Quedó demostrado que el poder dimana del pueblo y solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando ayuda a los demás".

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó las virtudes demócratas que Madero, empero, dijo que se equivocó por no lograr de hacerse de una base social para enfrentar el ataque de los conservadores.

"No podemos soslayar la bella y dolorosa lección del Maderismo: recordemos democracia sí, pero justicia social también".

Señaló que Madero es mártir y héroe, místico y hombre de acción, maestro sobre todo de enseñanza. "Estamos obligados a no olvidarlo jamás, por eso celebro que este día estemos inaugurando su memorial en la rebatizada 'intendencia de la traición'".

El presidente también depositó una ofrenda floral y monto una guardia de honor acompañado de su esposa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval y el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda.