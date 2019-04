Gobierno revela nombres de gasolineras más caras y más baratas

"Vamos a comenzar con una información que vamos a ir mejorando poco a poco. Porque todos los lunes vamos a dar a conocer el quién es quién en las gasolinas", apuntó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.



La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, informó que en el país hay 12 mil 500 estaciones de servicios dividas por ocho zonas, y anunció en primer lugar los precios promedio por marca y tipo de combustible; gasolina regular, prémium y diesel.



En la presentación, entre los distribuidores más costosos estuvieron Shell, G500, FullGas y Walmart, en tanto que PetroSeven, Arco y Gulf se situaron entre las más económicas.



Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene sus propias estaciones de servicio, se ubica en un punto intermedio de la tabla en todos los tipos de combustible.



Tras el resumen de los precios promedio, Nahle desveló las estaciones de servicio con precios de gasolinas regulares más alto y más bajo a nivel nacional.



En esta primera publicación, seis de las diez estaciones de servicio más costosas para el consumidor se situaban en el occidental estado de Michoacán.



Las más económicas, por el contrario, se localizaban sobre todo en el nororiental estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.



En su turno de palabra, el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que la compañía vende la gasolina al resto de competidores en un precio que varía acorde a la inflación.



No obstante -y según qué tipo de combustibles- las estaciones de servicio ofrecen precios por encima del tope inflacionario al consumidor.



López Obrador tomó de nuevo la palabra para "aclarar" que en algunas ocasiones el precio en las gasolineras es más elevado por la distancia entre la estación de servicio y de la terminal de almacenamiento.



Consideró "muy importante" que se hayan establecido los precios promedio de los corporativos, y anunció que el próximo lunes se darán a conocer los precios del gas LP.



Cuestionado por la prensa, indicó que hay concesionarios con centenares de gasolinerías, sin que ello implique que se vayan a cambiar contratos ya firmados, y puntualizó que lo "más importante es evitar que haya prácticas monopólicas".



El Gobierno de México atribuyó el pasado 9 de abril a un mayor margen de ganancias de las distribuidoras el alza de precios de los combustibles y del gas LP, y reiteró que, por su parte, no se aumentarán impuestos.



El mandatario hizo "un llamado" a concesionarios y distribuidores de gasolina para que actúen "con responsabilidad" y "no se abuse".



Indicó además que se activaría una aplicación para teléfonos que informa sobre las estaciones de servicio más económicas.



En otro asuntos, en la conferencia matutina la Secretaría de la Función Pública (SFP), anunció el portal "Nómina transparente", que permite consultar las nóminas de 1.4 millones de funcionarios públicos y de 1.7 millones de maestros.



López Obrador, de convicciones católicas, anunció también que no celebrará la tradicional rueda de prensa matutina ni Jueves Santo ni Viernes Santo, retomando los actos públicos el próximo domingo.