Gobierno toma decisiones correctas por Covid-19: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que el gobierno federal está tomando las decisiones correctas en cuanto a la -ya nombrada- pandemia de coronavirus (Covid-19), pero no descartó que deban hacerse adecuaciones al gasto público a raíz de la situación económica que la enfermedad desató.

"El gobierno está tomando las decisiones correctas. La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales de la salud, han señalado que México ha actuado de manera correcta. Como dijo ahora el presidente, (hay que) apegarse a la ciencia.

"El gobierno mexicano ha actuado con prudencia, preventivamente, sin generar pánico ni alarma excesiva. Se tiene que revisar (el gasto) por la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos ha quedado desfasado", dijo.

Frente a la crisis, dijo el coordinador de Morena, se debe "priorizar la salud de los mexicanos y las mexicanas por encima de todo", y en ese sentido anunció algunas medidas especiales para el Senado de la República, como la cancelación de algunos eventos masivos.

"Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales e incluso interparlamentarias en Europa y Asia o en México, que sean reuniones de carácter internacional", precisó.

Monreal precisó que esta reducción de actividades sería por el tiempo que se necesite para superar la crisis del nuevo virus. "Yo no puedo decir cuándo estará erradicado el virus, pero el Senado ya no va a permitir eventos en sus instalaciones", señaló.