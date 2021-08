Gobiernos de Calderón y EPN nos heredaron todas la bandas: AMLO

Al asegurar que se ha contenido y que hay una "disminución mínima" en el índice de homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto heredaron a su administración todos grupos de la delincuencia organizada, "se quedaron".

En conferencia de prensa matutina, acompañado por el gobernador Enrique Alfaro, el titular del Ejecutivo federal evitó mencionar el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) "por respeto al estado" y porque no se deben de estigmatizar a los pueblos.

"Y en los dos años (de su gobierno), esto es de Inegi, que analizan carpeta por carpeta- se contuvo y mínimamente hay una disminución, y yo espero que esto baje.

"Esto es lo que más ha costado porque quedaron todas las bandas, las heredamos. La de aquí (CJNG), que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al estado y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los estados, pero esa se heredó, esa vino de aquí, y las otras vienen de tiempo atrás, todo eso se heredó. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto", agregó.