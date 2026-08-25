Golpe al CJNG; aprehenden a 20

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Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este lunes la detención de 20 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la ejecución de acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, informó que en las operaciones emprendidas por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), "se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, tigres, panteras, otros animales y aves con un cuidado inadecuado, numerario, equipo de comunicación, un dron, y un inhibidor de drones, entre otros objetos".

"Con estas detenciones y las realizadas en la operación de precisión del pasado 19 de agosto, encabezada por el Ejército mexicano, suman 32 integrantes" del CJNG capturados, destacó García Harfuch.

Asimismo, aclaró que el objetivo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no es únicamente aprehender a generadores de violencia, "sino debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales".

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"La fuerza del Estado está en sus instituciones, en la inteligencia y la investigación, y en su capacidad de actuar de manera coordinada para proteger a la población", concluyó Harfuch.

Más tarde, la SSPC explicó que la caída de los 20 presuntos integrantes del CJNG fue resultado de los trabajos de inteligencia e investigación y de una operación coordinada de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

En un comunicado, detalló que, del 21 al 23 de agosto, elementos de dicha dependencia, de la Defensa, de la Marina, de la FGR y de la GN desplegaron acciones conjuntas en los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

"Derivado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Gabinete de Seguridad y en cumplimiento de Órdenes Técnicas de Investigación en 36 inmuebles, las instituciones del Gabinete de Seguridad llevaron a cabo acciones simultáneas que permitieron la detención de 20 personas vinculadas con esta organización delictiva", añadió la Secretaría.