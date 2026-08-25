logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Golpe al CJNG; aprehenden a 20

Autoridades de distintas áreas realizan operativos conjuntos en Hidalgo, Jalisco y Michoacán

Por SinEmbargo.mx

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Golpe al CJNG; aprehenden a 20
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este lunes la detención de 20 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la ejecución de acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

      A través de su cuenta de X, antes Twitter, informó que en las operaciones emprendidas por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), "se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, tigres, panteras, otros animales y aves con un cuidado inadecuado, numerario, equipo de comunicación, un dron, y un inhibidor de drones, entre otros objetos".

      "Con estas detenciones y las realizadas en la operación de precisión del pasado 19 de agosto, encabezada por el Ejército mexicano, suman 32 integrantes" del CJNG capturados, destacó García Harfuch.

      Asimismo, aclaró que el objetivo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no es únicamente aprehender a generadores de violencia, "sino debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La fuerza del Estado está en sus instituciones, en la inteligencia y la investigación, y en su capacidad de actuar de manera coordinada para proteger a la población", concluyó Harfuch.

      Más tarde, la SSPC explicó que la caída de los 20 presuntos integrantes del CJNG fue resultado de los trabajos de inteligencia e investigación y de una operación coordinada de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

      En un comunicado, detalló que, del 21 al 23 de agosto, elementos de dicha dependencia, de la Defensa, de la Marina, de la FGR y de la GN desplegaron acciones conjuntas en los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

      "Derivado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Gabinete de Seguridad y en cumplimiento de Órdenes Técnicas de Investigación en 36 inmuebles, las instituciones del Gabinete de Seguridad llevaron a cabo acciones simultáneas que permitieron la detención de 20 personas vinculadas con esta organización delictiva", añadió la Secretaría.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Danna habla de su colaboración con Belinda
      Danna habla de su colaboración con Belinda

      Danna habla de su colaboración con Belinda

      SLP

      El Universal

      El EP Wet Dreams de Danna explora sensualidad y energía femenina con colaboraciones.

      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México
      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México

      Colosio Riojas advierte concentración de poder en México

      SLP

      El Universal

      El senador Luis Donaldo Colosio Riojas alertó sobre la creciente concentración de poder en México y la reducción de contrapesos institucionales.

      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena
      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena

      INE aclara que no sancionó a PAN por llamar narcopartido a Morena

      SLP

      El Universal

      La denuncia presentada por Morena está en etapa preliminar y el INE continúa con la investigación correspondiente.

      Morelos reporta 72 casos de Covid-19
      Morelos reporta 72 casos de Covid-19

      Morelos reporta 72 casos de Covid-19

      SLP

      El Universal

      Secretario de Salud Mario Ocampo destaca que no hay muertes por Covid-19 en el estado.