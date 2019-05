Golpean a diputada priista en Aguascalientes

A una semana de los comicios, la diputada local del PRI, Margarita Gallegos Soto, fue atacada a golpes por la exdiputada Silvia Alaniz, coordinadora de la campaña del candidato de Morena, Alejandro Villalobos, en San Francisco de los Romo, cuando ambas realizaban actividades proselitistas en ese municipio.

La legisladora señaló que fue sorprendida por Silvia, expriista, que le propinó golpes con un palo y con sus manos, además de que incitó a otras personas para que la agredieran.

En el exterior de la Fiscalía General del Estado describió que aproximadamente a las 11:00 horas de este domingo se encontraba en un crucero en la Avenida Juárez y calle principal, con 90 simpatizantes de PRI, cuando vio que se aproximaba el candidato de Morena a la alcaldía de San Pancho, Alejandro Villalobos, acompañado por Silvia Alaniz, y también con un grupo de personas, cuando de pronto Alaniz la agarró a palazos.

"Me quedé parada en el mismo lugar, después de recibir el saludo, sentí el golpe con un palo en la cabeza de la señora Silvia Alaniz, luego otro golpe en la cara por parte de ella y luego de otra persona de edad avanzada", denunció en la Fiscalía General del Estado. Dijo que además que recibió jalones y golpes en su cuerpo.

Agregó que pidió a los simpatizantes priistas que se alejaran del lugar para no confrontarse, mientras ella se trasladó a la fiscalía en donde presentó una denuncia en contra de Alaniz, pues dijo temer por su integridad. En la FGE un médico le certificó lesiones en el cuello y cuerpo causa de los golpes, aunque no son de gravedad.

Gallegos Soto recordó que el año pasado se suscitaron hechos de sangre también a manos de vándalos de Morena, al atentar con armas de fuego contra la vida de Octavio Ramírez, entonces coordinador de la campaña de la legisladora local.

Fotos: Especiales

El líder estatal del PRI, Enrique Juárez, exigió a las autoridades fiscales castigar conforme a la ley a la exdiputada que tiene antecedentes y más denuncias por otras agresiones en su contra.

Lamentó las campañas negras y de violencia común de Morena, que este domingo se reflejó en el ataque a golpes contra la diputada Gallegos Soto.

Enrique Juárez pidió a la fiscalía castigar conforme a la ley a la exdiputada que tiene antecedentes y más denuncias por otras agresiones.

"Que nos explique la autoridad fiscal por qué la impunidad que goza la señora Silvia Alaniz, tiene varias denuncias en su contra y la vemos muy campante en la calle", indicó.

Es lamentable la irresponsabilidad con la que se conducen estos personajes; recordemos el episodio ocurrido el año pasado en el mismo municipio, donde uno de nuestros militantes recibió un escopetazo en la pierna, y estuvo en peligro su vida, agregó.

Enrique Juárez manifestó que no queremos que el presente proceso electoral se ensucie con violencia, pues esto, en definitiva, no abona a la participación ciudadana.